Podijeli:







Izvor: N1

Nakon što je odlikovao šefove sindikata Krešimira Severa, Vilima Ribića i Mladena Novosela predsjednik Republike Zoran Milanović dao je izjavu za medije.

Komentirao je jučerašnju promjenu plana te odlazak na Klis gdje je došao i premijer Andrej Plenković.

PROČITAJTE JOŠ Plenković medijima o odnosu s Milanovićem: Budite precizni tko tu koga bojkotira

“Bio sam ujutro tamo, odlučio sam ostati do kraja dana. Interesantno, nije bojkotirao dolazak sa svojom bulumentom, ljudi pognute glave koji su došli gore. Zašto u suboru u Livno nije poslao nekoga, potpuno je ista logika? S time da je u Livnu situaciju puno ozbiljnija. Na Klisu smo se družili, bilo je lijepo, bilo je malo grubih političkih izjava na račun Gotovine i drugih generala. Plenković je bezobrazno kasnio sa svojom bulumentom pet minuta, hrvatska himna je intonirana i eto ti njih. Nisu ga domaćini ni dočekali na kraju, to je razina premijera. Samo neka tako nastavi pa kao Franco. To kašnjenje jučer je jedan takav primitivizam, završava hrvatska himna, gore su branitelji, dolazi gospodin sa svojim slugama, subašama i pašama. Katastrofa”, rekao je Milanović.

Predsjednik Udruge veterana Četvrte gardijske brigade Boris Lapenda Lav je, govoreći o potpisnicima pisma za pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, rekao da nisu dobrodošli među veterane Četvrte gardijske brigade.

“Što se tiče napada, ja sam još za ručkom, čak sam i na janjetinu otišao. Šalim se. Pitao sam je li im palo napamet da nazovu te ljude. Kada nekoga napadneš sjekirom. Interesnatno je da je nekolicina ljudi iz Plenkovićeve pratnje, uključujući i Damira Krstičevića, izrazili zgražanje, ali nisu ništa rekli, ne usude se. Pozivam Damira da javno kaže ono što je rekao meni. Rekao sam dečki to nije pametno. Svaka čast Gotovini, oni su u odnosu na Gotovinu druga kategorija”, rekao je.

“Bolje da nije došao, bojim se da mu se to ne bi usudili reći”, kazao je na pitanje je li Gotovina trebao doći na Klis.

“Plenković je jedan udbašenković, izdaje naše nacionalne interese”

Na pitanje zašto se s Plenkovićem nije htio ni rukovati, odgovorio je: “Zato što je pozvao svoje paše i subaše da me izbjegavaju. Za mene je Plenković jedan udbašenković, izdaje nacionalne interese. Nemam se potrebu s takvim ljudima rukovati”, rekao je.

“S Plenkovićem je jako teško. Zašto je jučer kasnio, zašto to stalno radi, koja je to vrsta pasivno agresivne anksioznosti, što je to. Nisi mi društvo. Ja ću surađivati i s gorim ljudima od Plenkovića ako je nacionalni interes u pitanju. Mi sazivamo Vijeće za nacionalnu sigurnost zbog rata u Ukrajini, ne zbog BiH. Kakva je to poruka. Njemu neko biračko tijelo vjerojatno smrdi jer voli briselske parfeme i krafne i vafle”, rekao je.

Milanović je upitan o novom ministru gospodarstva Davoru Filipoviću.

“Nemam komentara. Nadam se da DORH neće imati radni vikend. To je onaj koji ne zna ćirilicu? Bosančica je hrvatska ćirilica, on je iz Bosne. To zna svatko tko je išao u školu. Neka nauči hrvatsku ćirilicu, glagoljica je teška za njega”, rekao je Milanović.

Na upit o ministru obrane Banožiću rekao je: “Lopov”.

Rekao je da ne prati hrvatske medije: “Prate oni mene, prate me kao svrab, kao kožna infekcija. Neke stvari ne mogu naprosto ne vidjeti. To je užasno lože. Kriterij obrazovni je srozan ogromno. To je jedna potpuno zapuštena profesija”.

Novinar N1 televizije Ilija Jandrić pozvao je Milanovića na intervju na N1 televiziju.

“Mislim da je vaša TV devastirana. Mi nismo Srbija, ja nisam Vučić, ali još su gori neki drugi tiskani mediji koji kupuju konferencije gdje se reklamiraju ministri, to radi Handžar divizija medija, Večernji više ne, moram se ispričati da sam mislio što ste s Yutela”, kazao je Milanović na kraju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.