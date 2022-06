Podijeli:







Predsjednik RH Zoran Milanović dao je izjavu za medije. Milanović je prozvao ministra Marija Banožića, navodeći da on maltretira generale i uništava sustav. Komentirao je i optužnice iz Srbije protiv hrvatskih pilota, a osvrnuo se i na sankcije koje je SAD uveo predsjedniku Federacije BiH i visokom dužnosniku HDZ-a BiH Marinku Čavari.

“U BiH se ide po glasove i sitne usluge”

Komentirao je američke sankcije čelnicima HDZ-a BiH.

“Bilo bi dobro da se Vlada očitovala. Taj čovjek je potpredsjednik HDZ-a BiH, tamo se čito ide kad se ide po glasove i po sitne usluge, a kad se ljudima uništava život, onda ništa, onda se šuti da se ne bi ugrozila nečija karijera u Zagrebu ili Bruxellesu”, kazao je Milanović.

Osvrnuo se i na predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.

“On se bavi time kako da sačuva ministra Banožića, čovjeka koji je već trebao biti predmet istrage. Što je s tim? Hoće mi ponovno dijeliti lekcije državna odvjetnica koja je na to mjesto došla pet minuta prije parlamentarnih izbora 2020. godine na najpokvareniji način”, kazao je predsjednik.

“To je osoba koja se prijavila na dužnost državne odvjetnice tako da je napisala u kurikulumu da joj je otac bio na križnom putu. To je ispod svake razine”, dodao je.

Na upit vrši li pritisak na nju, predsjednik odgovara “apsolutno”, ali ističe da je on ne zove tajno.

“Nisam je izabrao i ne mogu je smijeniti. To se zove pritisak prema organizaciji koja ima ogromnu moć, koja nikome ne odgovara, nitko je ne može kazniti osim Plenkovića koji je pod određenim okolnostima može smijeniti u Saboru. Kome od ans je odana. Njemu. Meni? Mi nismo isto, mene je birao narod, nju je birao Plenković. Kako radi svoj posao, što je s optužnicom za Janaf? Ljudi čekaju skoro dvije godine da bi bili optuženi ili oslobođeni. Tražila je ostavku šefice Uskoka, ova joj je pokazala srednji prst. I što sad?”, poručio je Milanović.

“Banožić je dvorska luda”

Predsjednik se pita gdje je istraga protiv ministra Banožića. “On je dvorska luda, ponovno maltretira admirala Hranja.”

“Plenkovićeva glavna državna odvjetnica je javno tražila ostavku šefice Uskoka. Ova je samo odmahnula rukom. Pojeo vuk magare. Nikom ništa. To je sustav u koji bismo trebali imati povjerenja, koji ljude tamniči”, nastavio je predsjednik o situaciji u DORH-u.

Ponovno je komentirao ministra Banožića.

“Čovjek uništava sustav, uz Plenkovićev blagoslov, uz poticaj da to radi, maltretira Hranja, krivotvori proceduru za predlaganje i izbor hrvatskih vojnih izaslanika”, kazao je Milanović.

Komentirao je i uvođenje eura. “Onaj tko nije htio – taj nije ušao. Neke države ne žele u euro. Mi smo zadnji vagon, to nije nikakav uspjeh”, rekao je Milanović pa naglasio kako je euro neke države kao primjerice Italiju zavio u crno. Dodao je i da dvostruko iskazivanje cijena treba uvesti što prije “da ljudi prate dinamiku cijena”. Kazao je da za porast cijena nema opravdanja, osim prevare potrošača.

Optužnice iz Srbije

Predsjednik se osvrnuo na optužnice iz Srbije. Podsjetimo, Viši sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv hrvatskih pilota zbog navodnog ratnog zločina nad srpskim civilima tijekom akcije Oluje 1995.

“Nakon puno vremena gledao sam prekjučer obraćanje Vučića. Nešto me ponukalo da to napravim. Nešto je prozivao i Plenkovića, bezveze. Mislim da je patrijarh Crnojević, kad je selio Srbe s Kosova, bio ‘skuliraniji’ i prizemljeniji od drame koju je Vučić pružio srpskom društvu. Oni se žele uspoređivati s Turskom, ali Turska ne želi u EU. Srbija mora odlučiti gdje želi. Ako želi u EU, sutra imati euro, ne znam kako misle preživjeti i napredovati bez toga, onda će se morati ponašati prema određenim kriterijima”, istaknuo je Milanović.

“Još se nadam da će mi Plenković biti saveznik u BiH”

Milanović je optužio Andreja Plenkovića za nejedinstvo hrvatske politike u rješavanju problema bosanskohercegovačkih Hrvata, ali se “još nada da će mu premijer u tome postati saveznik”. Milanović smatra da bi se problemi Hrvata u BiH brzo riješili kad bi on i Plenković bili jedinstveni.

“Sve bi bilo drugačije da smo Plenković i ja jedinstveni, da isto govorimo, pišemo i radimo, ali on to neće”, kazao je Milanović novinarima za posjeta Međimurju.

Hrvatski predsjednik tvrdi da bosanskohercegovački Hrvati žele ono što on zagovara.

“Kad bi nas dvojica imali isti stav, da nećemo dopustiti ‘zulum’ nad Hrvatima, to bi istog trenutka došlo do ušiju ne nekog pomoćnikovog pomoćnika, ambasadora od tetke ili strine, nego do najviših dužnosnika tih država koji bi odmah shvatili da im se gužva s Hrvatskom ne isplati”, rekao je Milanović,

“Moramo im reći da to nećemo to dopustiti, mi smo u EU i NATO-u i moramo im reći da im neće proći nijedan zarez s kojim se ne slažemo”, kazao je.

“Neka Finske i Švedske, nemam ništa protiv njih…”

Naglasio je da se tuđi problemi odmah poštuju, aludirajući na finski i švedski osjećaj ugroženosti od Rusije, a hrvatski se zanemaruju.

“Neka Finske i Švedske, nemam ništa protiv njih, ali nisam plaćen da bih udovoljavao njihovim željama”, kazao je.

Ponovio je da Hrvatska u BiH zapravo traži vrlo malo.

“Samo da se poštuje odluka Ustavnog suda BiH koja je na snazi već šest godina i nalaže zaustavljanje potkradanje Hrvata, koje je u međuvremenu preraslo u zlostavljanje i gaženje, i da im se omoguće da sami biraju svoje predstavnike, a ne da im to rade Bošnjaci”.

Dodao je da Hrvati u BiH sada imaju podršku samo “jednog roditelja”.

“Hrvati u BiH žele ono što ja zagovaram, a zašto tome Plenković pruža otpor, to je već u sferi nedokučivog jer ne mogu shvatiti da se netko tako kukavički i vjerolomno ponaša”, kazao je.

“Nama je tisuću puta važnije što se događa u BiH nego u Sjevernodonecku”, rekao je Milanović.

“Etnocentrično ponašanje, što je to?”

Kazao je i da su nominalni predstavnik Hrvata u bosanskohercegovačkom predsjedništvu Željko Komšić i predsjednik najjače bošnjačke stranke Bakir Izetbegović ti koji “gaze Dejtonski sporazum”, a ne predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara kojega su Amerikanci nedavno sankcionirali zbog “kršenja ‘dejtona’ i etnocentričnog ponašanja’.

“Etnocentrično ponašanje, što je to? Neki ekvivalent rasizmu”, upitao je Milanović.

“Čovjek se (Čavara, op. a.) ponaša kao predstavnik onih koji su ga izabrali”, rekao je Milanović i prozvao hrvatsku vladu da “o tome šuti”.

“Kakva je to poruka bosanskohercegovačkim Hrvatima? Zastrašujuća”.

