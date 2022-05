Milanović: To što Plenković radi je grozno. Čovjek je opsjednut odnosom sa mnom

Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je brodogradilište Tehnomont u Puli te održao radni sastanak s Upravom brodogradilišta.

Predsjednik je potom krenuo u obilazak pogona proizvodnje brodova, nakon čega je dao izjavu za medije.

Vlada je u petak na sjednici predložila izmjene Zakona o Vladi RH kojima se predviđa ukidanje imuniteta članovima Vlade ako se radi o koruptivnom djelu za koje se progon poduzima po službenoj dužnosti i usvojila Kodeks ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti. Milanović smatra da je to loše.

“Od kodeksa ništa, on je efikasan kao i sankcije bilo koje vrste. Mislim da je to užasno opasno i to sam rekao Plenkoviću kad smo razgovarali zadnji put telefonski da pazi što radi, uhapsili su mu ministra. To se dogodilo prvi put u 20 godina i to smatram opasnim u državi, da netko može, DORH, bilo tko, upadati u stanove ministara, kakvi god oni bili, i privoditi ih i rasturati Vladu. Imunitet tome služi. Ne da biste mogli krasti i pustošiti, nego da bi postojala jedna ravnoteža odgovornosti i moći u državi. Nekoga uhititi i strpati u pritvor i dovesti kamere je velika moć. Nakon toga da osoba je gotova i zato imunitet”, rekao je Milanović.

“Govorim kao netko tko je zaštićen apsolutnim imunitetom, jer to stoji u Ustavu. Ali Ustav je nedorečen, tih, kada je u pitanju imunitet članova Vlade koji su jako važni ljudi, premijer da ne govorim. Ovo što se on elegantno, šarmantno, kavalirski odriče nekakve zaštite, to se odnosi i na premijera. Sutra i premijeru može netko nepoznat s nalogom koji je dobio pet minuta prije uhititi ga, staviti mu lisice i onda se ti braco vadi. To je loše i to samo pokazuje Plenkovićevu slabost. Ja sam ga nagovarao da jako razmisli o tome. On je valjda mislio da ga vabim u neku stupicu. On je u stalnoj paranoji. Ja sam bio dobronamjeran”, dodao je.

Govorio je i o situaciju u BiH.

“Vidjet ćemo tko je tko i tko koju ulogu igra u ovoj povijesnoj farsi. To što Plenković radi je katastrofalno, to je rastužujuće, grozno. Čovjek je opsjednut odnosom sa mnom. Krivo. Ja samo čekam da on krene provoditi ono što ja govorim da treba, ja ću se maknuti istog trena. Njemu će pljeskati u Livnu. Ali onda mu neće pljeskati u Bruxellesu jer on mora doći tamo i pokloniti se”, rekao je Milanović.

Na novinarsko pitanje o Kodeksu te pretjera li on sam nekad u svojoj retorici pa mu pobjegne i psovka, Milanović je odgovorio:

“Kad, koja psovka? Name one. Kad sam rekao nekome da je smeće, što govore Njonjo i ekipa? Grubost je grubost. Da je netko bijednik i izdajnik, izdajnik je. Bijednik je pitanje koloraturnosti, bijednik je netko koga sažalijevaš. Ja nisam nikome rekao da je idiot. Što je granično područje. Ali baš psovka, nikad. No, je li čuo netko nekad da psujem? Ja inače dosta psujem, odrastao sam na zagrebačkim ulicama. Mislim, psuje se, ali pazim što govorim javno. To nema veze s Kodeksom. Nećeš mi, brate, ograničavati dužinu mog jezika ili jezičine nekakvim kodeksima. Što je to, NDH?! Znate da je u NDH bilo zabranjeno pljuvati i psovati. Majke mi, išao si u ćuzu ako si pljunuo na ulici u Zagrebu ili ako si opsovao bilo što. Ali je ubijati bilo dopušteno. To je to, prioriteti”, rekao je Milanović.

