Lina Budak, odvjetnica uhićene prijateljice ruske grupe Pussy Riot, aktivistice Ajsoltan Nijazove, obratila se okupljenima ispred Remetinca.

Prvo se obratila članica benda Pussy Riot Maria-Maša Aljohina: “Želimo da bude slobodna, ona nije kriminalka, ruske vlasti su kriminalne. Ona nije učinila ništa protuzakonito. U Sloveniji smo imali sličnu situaciju, ali kad su je doveli na sud, sudac i tužitelj su se ispričali, tužitelj ju je čak zagrlio. Nisu je zatvorili. Želim otvoriti ovo pitanje da svatko zna da je u zatvoru trenutno nevina osoba. Nadam se da će uvažiti žalbu.”

Nakon nje je odvjetnica Lina Budak rekla: “Pridružila bih se Mašinim riječima. 30. svibnja je određen pritvor gđi Nijazovoj radi izručenja. To može trajati 30 dana i u tom periodu Turkmenistan ima rok dostaviti relevantnu dokumentaciju koju će potom ispitati sud. Brine nas da moja klijentica slobodno putuje po europskom kontinentu, po članicama EU-a, Švicarskoj itd, a jedino je zapela u Sloveniji gdje je sve brzo riješeno, a u Hrvatskoj je pritvorena. Posebno brine da mi je klijentica jučer rekla da su uvjeti u našem zatvoru gori nego u ruskim zatvorima gdje je odrobijala punih šest godina. To me kao građanku posebno zabrinulo. Smještena je u neprikladnim uvjetima, u sobi sa sedam osoba, u malom prostoru, jučer je bila gladna. Dan kad je uhićena, nije imala nogućnost odmora ni pojesti ni popiti, ovi uvjeti su je ostavili neugodno iznenađenom. Pita gdje može kupiti hranu… Pozivam i pučku prvobraniteljicu da se pridruži predmetu kao neovisna institucija, da obavi razgovor s mojom klijenticom u Remetincu i neka se sama uvjeri u uvjete”, rekla je i potvrdila da će podnijeti žalbu.

Postoji tjeralica iz Turkmenistana iako je odrobijala u Rusiji, tako da ne može biti na odsluženju kazne koju je odslužila, dodala je. Nada se da će žalbu prihvatiti.

Pozvale su premijera Andreja Plenkovića da obrati pažnju na ovaj slučaj.

Uhićenje u Hrvatskoj

Podsjetimo, hrvatska policija uhitila je prijateljicu ruske grupe Pussy Riot, aktivisticu Ajsoltan Nijazovu, koju turkmenski režim traži zbog navodene pronevjere novca, ali u pozadini su politički razlozi.

Ajsoltan Nijazova uhićena je i prije nekoliko dana u Sloveniji, navodno na temelju popisa traženih osoba Interpola. No, nakon nekoliko sati u policiji, a potom i na sudu, Nijazova je puštena. Tužitelj i sudac na koncu su joj se ispričali zbog nesporazuma.

Hrvatska policija postupila je kao i slovenska. Interpolovu tjeralicu se ne može ignorirati i obje su policije postupile isto, rekli su iz MUP-a:

“Članica Pussy Riota privedena je nadležnom sucu. U Sloveniji je proces trajao jako kratko i tamošnji je sudac odmah donio presudu da je se pusti. Ista procedura je ponovljenja u Hrvatskoj, no tu je sudac na Županijskom sudu u Zagrebu odlučio drugačije i odredio ekstradicijski pritvor. Sada traje postupak, koji ma svoje faze, a uhićena članica Pussy Riota ima pravo žalbe.”

