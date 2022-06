Podijeli:







Izvor: N1

U ponedjeljak se sjedištu stranke održala sjednica Predsjedništva HDZ-a, a nakon nje izjavu je dao predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković

Komentirao je situaciju u Splitu.

PROČITAJTE JOŠ Skandal u Splitu: Znamo tko stoji iza ovoga! Neka ti mafijaši napadnu mene

“Meni je već neugodno sve ovo pratiti. Općenito ta cijela situacija u kojoj imate bivšu vlast u Splitu koja ničim izazvana samu sebe sruši, ruga se s građanima s izvanrednim izborima, nakon toga sve što smo vidjeli u posljednje vrijeme, od prijetnji novinarima pa do ovog užasnog skupa informacija kojeg uopće ne želim komentirati. Mislim da su ljudi dolje svjesni da tu sramotu za Split više ne treba tolerirati”, rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na situaciju u BiH te na sastanak u Bruxellesu.

“Cijelu nedjelju su trajali sastanci s predstavnicima političkih stranaka i trojicom članova Predsjedništva. Cijeli proces se događa na inicijativu Hrvatske, tražili smo od vrha EU da se počne baviti Bosnom i Hercegovinom. Jučerašnji sastanak dogodio se na inicijativu Hrvatske, predsjednika Europskog vijeća Charlesa Michela i Josepa Borrella. Mislim da je izjava koja je jučer usvojena izrazito dobra za BiH. Hrvati se spominju izrijekom, konstitutivni narodi se spominju izrijekom, izborima bi se trebalo pristupiti hitno”, rekao je Plenković.

Na pitanje zašto Dragan Čović nije došao na sastanak u Bruxellesu, Plenković je rekao da je Čoviću prepreka bio dolazak Željka Komšića.

“Ono što je Hrvatima neprihvatljivo je nama jasno, razumljivo i možemo to argumentirati. No kad se maknete s tog pitanja na mjesto u kojem je više faktora, njima je to manje jasno”, komentirao je Čovićev posjet Bruxellesu.

No pohvalio je njegovu izjavu.

“Inicijativa Charlesa Michela dobra, izjava dobra, a to što on nije želio biti na sastanku na kojem je bio Komšić, to ja potpuno razumijem”, dodao je Plenković.

Predsjednik Zoran Milanović rekao je da se Čović Plenkoviću ovim potezom zamjerio te da će mu se on osvećivati.

“Gledajte, Milanović sve radi iz čiste pakosti. Njegov jedini cilj je napokostiti HDZ-u u Hrvatskoj i HDZ-u u BiH, unijeti razdor, zrnce sumnje… Njega u biti nije uopće briga za Hrvate u BiH, njega jedino briga da načini štetu meni, HDZ-u i Vladi. To je jasno po svim temama. Da je on nešto kao predsjednik učinio nešto za pitanje Hrvate u BiH, da je pisao pisma, da je dizao telefone, otišao u međunarodne posjete, možda bi se danas manje isčuđavao da njegov finski kolega ne zna što i on zna o pitanju Hrvata u BiH. Da je bio malo angažiraniji, da je radio, a ne da lažno optužuje i dezinformira hrvatsku javnost da to što netko nešto o Hrvatima u BiH da je to odgovornost Vlade. Obrnuto. On svoju priču o brizi za Hrvae u BiH može prodati jedino onima koji nemaju nikakva međunarodna saznanja, koji su frustrirani kao i mi i misle da će im netko bukanjem, prijetnjama i sijanjem razdora pomoći… Pa moraš biti naivan. To nije politika. To je obijest, jal, pakost. Nikakve koristi od njega Hrvati u BiH, a ni u Hrvatskoj neće imati”, rekao je Plenković.

Upitan je li moguće da se cijena električne energije izjednači za kućanstva i poduzetnike koji su šokirani visokim računima, podsjetio je na već donesene mjere za pomoć privatnom sektoru.

“Kada okolnosti bude takve da će biti potreban novi paket mjera, vodit ćeno razgovor o svemu”, rekao je Plenković.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.