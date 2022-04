Podijeli:







Gost N1 Studija uživo bio je politički analitičar Krešimir Macan.

Komentirajući izbore u Srbiji, rekao je da pobjeda Aleksandra Vučića nije iznenađenje.

“Mislim da nije nikoga iznenadila. On to sustavno radi, planski izaziva prijevremene izbore kad to njemu odgovara. Dodatno mu je u korist išao rat u Ukrajini jer su Srbi možda jedina država koja kandidira prema Europskoj uniji, a u kojoj javno mnijenje široko podržava Rusiju. Ovakav rezultat možda je iznenadio samog Vučića, možda nije očekivao ovako visoku pobjedu u prvom krugu. On odrađuje to profesionalno, dok opozicija djeluje razjedinjeno, ne radi kampanju kojom bi narasla. Također, Vučić kontrolira većinu medija u Srbiji, a bez medija je teško. To je demokracija, ali je i autokracija. Vidjet ćemo što će morati poslije izbora, čekaju ga neke teške odluke. Ali lakše je poslije izbora, on je dobar glumac, strateški dobro radi”, rekao je Macan.

Ipak, neizvjesan je rezultat beogradskih izbora. Rezultati su trebali biti objavljeni sinoć, no onda je tamošnje izborno povjerenstvo reklo da će ipak biti danas.

“Fascinira me da ih je (oporbu) u Beogradu opet prevario, da nemate rezultate cijelu noć. U Srbiji Vučić objavi rezultat, a onda čeka jutro da se oni i službeno objave i budu takvi. Oni mogu kroz te sitne namještaljke spustiti nekog ispod praga, dovoljno je par stotina glasova. Oni to tako rade. Ako glasački materijal ostane cijelu noć, puno se može falsificirati. Očito je u Beogradu napeto”, rekao je Macan dodajući da su u Srbiji izborne malverzacije normalna pojava.

Za izbore u Srbiji kaže da su “divlji zapad”.

“Vi možete dobiti izbore na biralištima, a izgubiti ih poslije. Možete biti potpuno pokradeni, nema kontrole da se to ne dogodi. Izborno povjerenstvo nije neovisno tijelo, predsjednik je dužnosnik vladajuće stranke. Nisu to neovisne institucije”, rekao je Macan.

Nema dileme, kaže Macan, da je Vučić dobio glasove na predsjedničkim izborima te da je miran što se tiče Narodne skupštine, ali treba vidjeti kakva je razlika u Beogradu. “Ako je mala, Vučić će kupiti glasove”, rekao je Macan.

Što se tiče same kampanje, Macan ističe da Vučić taj dio posla radi vrhunski, uključujući i famozni izlazak iz hladnjaka.

“To je vrhunski. Frižider je bio paradigma da kontrolira sve, da iskače iz paštete. On je preduhitrio oporbu s tom kampanjom i izbio tu temu. U prošloj kampanji, odgovarao je na sve negativne kritike u kavani. Ljudi mu govore ono za što će ga opozicija napasti, a on odgovara. Uzme sve negativne stvari i napravi skeč. Zadnjih nekoliko izbornih ciklusa to mu radi jedan od danas najpoznatijih političkih konzultanata na svijetu”, rekao je Macan.

Na kraju je kratko komentirao situaciju u Splitu, kojeg nakon ostavke gradonačelnika Ivice Puljka i njegovog zamjenika Bojana Ivoševića čekaju novi izbori.

“Puljak vše nema većinu u Gradskom vijeću, sad je samo potrebno provesti izboe, kako da budu što prije. Puljak to ne radi napamet. Oni su vjerojatno i prije ostavki miali brojke tko bi profitirao. Vjerojatno pokazuju da on jer inače ne bi ovako postupili. Mislim da će birači najviše kazniti one koji su opstruirali vlast, SDP pa i HDZ. Most tu nešto raste jer je bio konstruktivan. Vidjet ćemo kako će se formirati novo vijeće. Mislim da SDP kaznenom prijavom protiv Puljka ne radi dobro. Većinu glasova će njima uzeti”, samtra Macan.

