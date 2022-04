Podijeli:







Izvor: N1

Bojan Ivošević, zamjenik splitskog gradonačelnika u ostavci, razgovarao je s reporterom N1 Elvirom Mešanovićem o političkoj situaciji u Splitu. Ivica Puljak i Ivošević podnijeli su ostavke nakon što je protiv Ivoševića DORH podnio optužnicu zbog prijetnji novinarki. Rekao je da mu se već "malo teško nositi sa svime".

“Ispričao sam se i nadam se da će moja djela u budućnosti to ostaviti iza mene”, rekao je Ivošević.

Odmah nakon incidenta Ivošević je krenuo na komunikacijske radionice.

“To su klasične radionice javnog komuniciranja. Kada uđeš u politiku nije dozvoljeno komunicirati kako možda svatko od nas komunicira na zidiću, kavi, doma za ručkom. Riječi, fraze koje koristiš u žargonu nisu dopustive na dužnosničkom mjestu. Zato pohađam radionice kako bih unaprijedio svoje vještine”, rekao je Ivošević dodajući da nema problema s kontrolom bijesa.

“Analiziram svoje vlastite mane kod javnog komuniciranja i radim unaprijed scenarije kako spriječiti nekakve greške u komuniciranju. Karakter mislim da nije problem, karakter me čini ovakvim kakav jesam – ne radim kompromise na štetu javnog interesa, neću biti ni u jednoj aferi, neću nikoga svog zaposliti i ništa neću ukrasti”, rekao je Ivošević.

Optužnicu DORH-a Ivošević je “zaradio” jer je novinarki Slobodne Dalmacije rekao da će joj se “napiti krvi”.

“To je izvučeno iz konteksta. To je fraza koja se u Dalamciji često koristi, u zadnjoj kampanji za jednog protukandidata jedan pisac je to iskoristio u najavi kandidata, ali ne bi se smjelo koristiti u politici. Ispričao sam se. To je bilo rečeno u konteksut pojačavanja dojma da ću nekoga radi neetičnog rada prijaviti HND-u. Izvučeno je iz konteksta”, kazao je.

Novinarka Slobodne je, tvrdi Ivošević, taj razgovor zaključila “porukom kao da joj je dugogodišnji prijatelj očitao bukvicu i pozvala me na kavu”.

“Ispričao sam se, takve stvari se više neće događati, ali s kontrolom bijesa nemam problema”, ponovio je. “Sigurno se neće ponoviti u budućnosti. Ja sam u petom razredu osnovne, u jednoj svađi rekao da nikad neću probati kavu, alkohol, duhan i drogu. I dan-danas nijedno od toga nisam probao. Neću si više dozvoliti lapsus da me netko navuče na tanak led da imamo nacionalnu priču radi jednog kolokvijalnog izraza u Dalmaciji”, dodao je.

Tvrdi da nema razloga da bude osuđen. “Ja sam kriv za neprimjerenu komunikaciju, za to sam se ispričao na tome radim i takve stvari se više neće događati. Ali za prijetnju ne”, rekao je.

No što ako se nešto slično ipak ponovi? Kaže da će podnijeti ostavku: “Apsolutno, to bi bilo apsolutno primjereno”. Kukavice su, kaže, oni koji ne podnose ostavke.

Odbacio je optužbe da Ivicu Puljka “drži u šaci”.

“Nemam ga s čime držati jer sve što radimo, radimo sukladno zakonu i javnom interesu. Nema stvari zbog kojih bih ga držao u šaci. Očito cijeni i valorizira moj rad i zato je stao iza mene”, rekao je Ivošević.

