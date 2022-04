Ivošević: Nema više dogovaranja većine u Vijeću po konobama i na janjetini

Podijeli:







Izvor: N1

Bivši dogradonačelnik Splita, Bojan Ivošević, gostovao je uz Točki na tjedan i komentirao političku situaciju u Splitu.

Ivošević je rekao da odgovornost zašto Split mora na nove izbore može biti samo na onima koji su tražili ostavke gradskog vodstva. “Ono što su tražili, to su i dobili i sad će građani na neki način odlučiti u kojem smjeru žele da se vodi grad, na ovaj način kako smo mi to radili, uvodili red, štedjeli javni novac, zatvorili špine ili drugačije”, rekao je Ivošević.

Govoreći o suradnji s SDP-om, Ivošević je rekao da je SDP izbačen iz programske suradnje jer im nije bilo dovoljno sudjelovati u donošenju nekih odluka, nego su “mislili da stranka koja ulazi u koaliciju dobiva direktorska mjesta i slično”.

“Nama je to neprihvatljivo. Osjećalo se u cijelom gradu, s obzirom na to da smo bili manjinska vlast, bilo je pitanje vremena kad će vlast puknuti, odnosno kada se proračun neće usvojiti. Mislim da je dobro da se to dogodilo sad, a ne na proračunu, jer sad Grad Split ima proračun i može se nastaviti s financiranjem projekata”, rekao je Ivošević.

Dodao je da se toplo nada da će nakon izbora vlast biti stabilnija.

“Ako nas građani opet izaberu, jasna je to poruka da građani žele da ova vlast nastavi raditi u gradu. Ja vjerujem da neće biti problema, jer kako vrijeme odmiče, kako se sve više pravnih stručnjaka osvrće na ovu situaciju, mislim da je zbog apsurdnog slučaja došlo do ove situacije”, rekao je Ivošević, dodavši da su oni pokazali da ne bježe od odgovornosti.

“Mi smo pokazali da nema više vraćanja na staro, nema političkih trgovina, nema dogovaranja većine u Vijeću po konobama, na janjetini, nego se to radi na Gradskom vijeću. Većina novih političkih opcija ima jedan smjer, a to je zaštita javnog interesa. Mi vjerujemo da možemo nastaviti u ovom smjeru, koji možda izgleda politički nestabilan, ali je moralno ispravan”, rekao je Ivošević.

