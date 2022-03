Ivošević: Neke stvari su mi možda kasno došle do glave

Podijeli:







Splitski gradonačelnik Ivica Puljak i njegov zamjenik Bojan Ivošević obratili su se javnosti i podnijeli ostavke. Split će na nove izbore, vjerojatno u lipnju. Rezultat je ovo reakcija gradskih vijećnika na podizanje optužnice protiv Ivoševića. DORH ga tereti zbog prijetnji urednici Slobodne Dalmacije.

Ivoševića su na pressici pitali što će se promijeniti u naredna tri mjeseca. “Legitimitet”, rekao je kratko, a onda odgovarao na pitanja o optužnici. “Ja je neću komentirati, to je pravni postupak u kojem ću dokazati svoju nevinost. Svi možete izaći pred naše građane i pitati ih za mišljenje”, rekao je.

Puljkov zamjenik kaže da ne shvaća zbog čega bi on sam podnosio ostavku. “Da dam ostavku? Nisam shvatio zbog čega. Mi smo spremni obavljati svoj posao, odgovorno. Drugi su ti koji su komentirali cijelu situaciju. Mislim da je odgovorno od nas da prekinemo raspravu i stavimo pred građane odluku treba li nastaviti u ovom smjeru ili treba promijeniti vlast”, rekao je.

Ivošević je kazao da mu optužnica nije uteg, a onda su ga pitali ako bude oslobođen, hoće li imati legitimitet vikati na novinare. “Naravno da ne. Meni je kasno možda došlo do glave da moram ostaviti obrasce s kave. Učim kako kvalitetno komunicirati. I vjerujem da ću naučiti”, rekao je.

Pitali su ga i tko mu plaća edukaciju za odnose s javnošću te ide li na to u Hrvatskoj ili u inozemstvo. “Ja. Nije bitno koliko jer to ide iz mog džepa. Ne idem u inozemstvo, to radim u Hrvatskoj”, kazao je.

