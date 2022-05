Podijeli:







Izvor: Ivo Cagalj/PIXSELL

Bivši zamjenik gradonačelnika Splita Bojan Ivošević komentirao je u N1 Studiju uživo svoju kandidaturu na novim izborima u Gradu Splitu, a osvrnuo se i na incident do kojeg je tijekom proteklog vikenda došlo izmđu pripadnika navijačke skupine Torcida i policije na autocesti A1 nakon prvenstvene utakmice između Dinama i Hajduka u Zagrebu.

“Ovo nije pravda ni s jedne strane”, kaže govoreći o navijačima koji su u subotu navečer uhićeni, a u nedjelju ekspresno poslani u istražni zatvor. “Iz prve ruke mogu reći da prilikom dolaska i odlaska na utakmice, policija zna neselektivno postupati. Ne jer policija tako želi, nego jer netko tako naredi. I sam sam imao takvo iskustvo 2013. Da sam malo sporije trčao, vjerojatno bih i ja završio u istražnom zatvoru”, kaže govoreći o incidentu.

“Oni traže još 110 ljudi. Znamo da su se brojni koji su uhićeni samo zatekli tu. Ako stojiš na autocesti, zastoj je trajao do jutra, izađeš da vidiš što se događa, možeš završiti u pritvoru. To je praksa u našoj državi. Bjegunci za višemilijunske prevare nam se smiju iz Međugorja i ne može im nitko ništa”, govori Ivošević.

Tko je odgovoran?

Ivošević govori i kako su 2013. uvedene “famozne crne liste” i da je tada, kako kaže, potvrđeno da je zagrebačka policija “dilala” podatke Zdravku Mamiću. Prema njegovim riječima, DORH i USKOK su postupali prema članovima suda koji su imali veze i primali mito od strane “osuđenog kriminalca, bjegunca u BIH”.

“Ono što je očigledno je da se osobe koje su bile na određenim upravljačkim pozicijama u Dinamu i policiji nisu potrudile da navijači uđu na staion”, kaže Ivošević.

“Problem je u sustavu koji se prema ljudima često ponaša kao da nemaju ljudska prava. Sustav ima ograničenja. Nije to do policijaca, to su naredbe kao i u drugim slučajevima gdje dolazi do prekoračenja ovlasti, koje dolaze s vrha. Ne treba za to odgovarati policajac koji samo radi svoj posao”, govori.

Na pitanje smatra li da su navijači Hajduka posebno na udaru u odnosu na druge skupine kaže kako statistički, na 36 utakmica koje je odigrao Hajduk, od ukupno 180 u prvenstvu, je bilo preko 60 posto gledatelja u ligi. “Statistički, gdje je najviše gledatelja, bit će i više nereda. Navijači Hajduka jesu trn u oku određenim krugovima jer su počeli u poslovanje uvoditi transparentnost”, govori Ivošević koji smatra da su takvim načinom rada ti ljudi ostali uskraćeni za korist koju su imali od nogometa pa im navijači Hajduka zato osobito smetaju.

Navijačko nasilje

Ivošević kaže i kako je navijačko nasilje društveni problem u cijelom svijetu, ali navodi primjer sinoćnjih nereda u Albaniji gdje policija, kaže, nije pucala.

Na pitanje je li policija prekoračila svoje ovlasti, kaže kako nisu poznati svi podaci, da se ne zna kako je do sukoba došlo i da se moglo čuti da se nije pucalo na benzinskoj pumpi nego baš na autocesti. “To otvara mnoga pitanja. … Kao što treba odgovarati huligan, treba odgovarati i svaka službena osoba koja izlazi iz okvira svojih ovlasti”, kaže.

Na pitanje tko je onda odgovoran za događaje u subotu, Ivošević kaže: “Sve se ovo moglo prevenirati samo da je policija iskoristila svoju mogućnost i Dinamu naredila da izvoli pustiti navijače, kao što je činila i ranije. Umjesto sukoba na Desincu otprilike u isto vrijeme bi Torcida slavila gol Marka Livaje na Maksimiru, ovako su posljedice strašne i nadam se da se ovo neće nikad ponoviti.”

Tretman navijača u Splitu

Navijači Dinama u Splitu imaju bolji tretman od onog koji su pripadnici Torcide dobili u subotu u Zagrebu, smatra on. “Navijači su generalno izloženi represiji, ali BBB-a je manje i moram pohvaliti PU splitsko-dalmatinsku jer je jedna od najboljih u Hrvatskoj. Vjerujem da se ovakve scene u našoj županiji na utakmicama ne bi dogodile”, kaže.

Na sutrašnjoj utakmici finala Kupa ne očekuje nerede. “Hajdukovi navijači su racionalni ljudi, srčani, pošteni.. Nikome ne treba dodatna eskalacija ovih sukoba. Prvenstvo nam je izmaklo iz ruku, svi se nadamo osvjajanju Kupa i proslavi titule, da sve ovo što prije zaboravimo i da se oni koji su nedužno pritvoreni što prije vrate kući”, govori.

Prema njegovim riječima ne komunicira s navijačima Hajduka jer “oni u pravilu ne komuniciraju s pripadnicima političke kaste i to je normalno”. “Ne mogu reći da smo surađivali, ali nismo imali ni problema”, kaže Ivošević dodajući kako splitski navijači od politike ne traže ni novac ni išta drugo.

Izbori u Splitu

Splićani, smatra, podržavaju smjer koji su izabrali on i bivši gradonačelnik, sada kandidat za gradonačelnika, Ivica Puljak i kaže kako je sada broj ljudi koji ih podržavaju i veći nego prije prvih zbora. “vjerujem da će to pokazati i na izborima”

Na pitanje hoće li on sada biti glavna meta HDZ-a i premijera Plenkovića, kaže kako ne zna. “Ako svode svoju politiku na kandidata za zamjenika gradonačelnika kojeg svi hvale… Malo mi je teško povezati što žele. Malo te hvale, malo napadaju, a ne nude ništa konkretno, samo povratak na stare modele upravljanja”, zaključuje.

