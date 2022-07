Podijeli:







O uvjerljivoj pobjedi Ivice Puljka u Splitu i političkoj situaciji u Hrvatskoj u N1 Newsnightu govorio je politički savjetnik stranke Centar Ivica Relković.

Mnogi za njega kažu da je mastermind “operacije Split”.

“Ne postoji jedna osoba koja treba nositi zaslugu, treba dobro funckionirati između ljudi koji su na listama, koji vuku poteze i koji moraju vidjeti, pratiti kad se što u javnosti, na tom području događa. Već se nakon prošlih izbora vidjelo da će teško biti funkcionirati u Vijeću. Situacije koje su se počele nizati nisu davale smjer u kojem bi se u četiri godine obećano moglo izvršavati i brzo se shvatilo, već na proračunu je došlo pitanje”, rekao je Relković.

“Tada je Vice Mihanović rekao ‘ne, ne, ne samo vijeće, nego i gradonačelnik’. Ponovio je to svaki drugi tjedan. Ako idu izbori, ide i gradonačelnik. Mi smo zapravo znali da je to blef. Ali istodobno ovi drugi izbori, pitanje okidača je bilo kada će i drugi partneri reći ‘ne želimo dalje u ovakvom okviru’. Zategnutost u zraku je bila i prije ostavke Ivoševića”, dodao je.

Smatra da je HDZ izgubio izbore i prije nego su izbori počeli.

“Kada nakon prošlih izbora nije zamijenio Vicu Mihanovića mi smo bil isvjesni da on ne može biti protukandidat Puljku niti s približnim rezultatom iz prvog okršaja. Znali smo da zbog toga što ne ide u zamjenu, da bilo tko upadne u ulogu, da neće na nju biti spreman”, rekao je.

Relković kaže da je Vice Mihanović svaka dva tjedna zazivao izbore, a premijer Andrej Plenković je rekao da su izbori za njih bili neočekivani.

“Oni su napravili toliko grešaka u cijelom procesu, u kampanji. Ja im nisam kriv. Mi smo kampanju mijenjali pet puta prilagođavajući se onome što ne rade dobro. Bili smo iznenađeni što to sve ne rade dobro. Njhov kandidat na prvoj pressici kaže nekoliko rečenica i na prvo pitanje kaže da neće danas odgovarati na pitanja. Koji je signal drugoj strani? Da nisi spreman. Drugi dan ga pozivamo na sučeljavanje. Odgovor je tišina. On daje do znanja da nije spreman za političku borbu, u tom trenutku kampanja se gasi. Da je Đogaš pristao doći na prvo sučeljavanje i bio slabiji, to bi mu bio plus. Na svakom drugom bi bio bolji”, komentirao je Relković.

Plenković je poručio da su Splićani očito happy s time što dogradonačelnik govori predstavniku židovske manjine, novinaru prijeti da će se napiti krvi ili na internetu dogovara seks s maloljetnicom.

“To je nažalost očajna izjava. Mogao bih do jutra nabrajati izjave HDZ-ovih čelnika, sav njihov bahatluk prema javnom dobru. Jedan Mladić od tridesetak godina (Bojan Ivošević), mogao je otići u Irsku, na Island, on je ostao u Splitu u kojem kao dijete nije bio baš prihvaćen i nije se ogriješio za jednu jedinu lipu javnog dobra. On je kao gradonačelnik jedan od najuspješnijih koje je Hrvatska imala u 30 godina”, smatra Relković.

Puca li Ivica Puljak na nacionalnu razinu? HDZ je u kampanji govorio da mu je Split samo odskočna daska.

“Kada se taj pojam odskočne daske pojavio, da on želi Pplit iskoristiti samo za napredak, to je bio zanimljiv trenutak jer smo mi tada već naručili istraživanje, ubacili to pitanje Splićanima – smeta li im da Puljak u ubudućnosti u svom političkom putu ide na mjesto više od gradonačelnika Splita. 71 posto je odgovorilo da ih ne smeta. Drugim riječima, to nije bilo problem. Puljak je znanstvenik koji je ostvario određene svjetske razine relevantnosti, sveučilišni je profesor, ima akadaemsku karijeru koja je i sada zaokružena. Zašto bismo mi nekom tako ozbiljnom rekli da za x godina ne može biti na drugoj političkoj poziciji političkoj? Je li Split odskočna daska? Ako će Split pod njegovim upravljanjem biti zaista grad u kojem će puno procvasti, onda je to dobro. Ako neće biti rezultata, nitko ga u Hrvatskoj neće htjeti”, rekao je Relković.

