Ivo Josipović: Ustav je jasan, predsjednik je vrhovni zapovjednik oružanih snaga

Izvor: N1

Bivši predsjednik republike Ivo Josipović u Newsroomu je govorio o najavi da će Ministarstvo obrane uskoro u postupak javne rasprave uputiti prijedlog izmjena triju ključnih zakona, a između ostalog izrijekom će se propisati da u miru vojskom zapovijeda ministar obrane te da predsjednik više ne može umiroviti generale.

Tko zapovijeda hrvatskom vojskom? Mario Banožić i Zoran Milanović već se nekoliko mjeseci sukobljavaju oko ovog pitanja.

Bili ste u poziciji analizirati situaciju između predsjednika i ministra obrane iz pozicije predsjednika republike. Je li u Ustavu doista pitanje riješeno tako da ostavlja nejasnoće kao što kaže Plenković?

“Mislim da je novinarska patka da bi Banožić preuzeo zakonom upravljanje vojskom. Kao pravnik ne mogu vjerovati da je Plenković na to pristao, a još manje da bi to moglo proći kontrolu Ustavnog suda. Iako nakon one odluke o načelu predlaganja i izboru predsjednika Vrhovnog suda čovjek više ništa ne može predvidjeti. Ustav je jasan, predsjednik republike je vrhovni zapovjednik oružanih snaga”, rekao je Ivo Josipović.

U Milanovićevoj vladi bilo je ideja da ministar obrane preuzme upravljanje vojskom, ali se od toga odustalo.

“Valjda vlast ima takvu prirodu da želi biti sveobuhvatna. Vjerujem da je podjela vlasti između predsjednika i premijera dobra. Ovakvo stanje šteti državi, ali prilagođavati rješenja protuustavno, zbog neke svađe… Nadam se da jeriječ o puštanju balona koji će se ispuhati”, rekao je Josipović.

Prema Ustavu, dodaje, admiral Hranj mora slušati predsjednika republike.

“Sve drugo što bi se zakonom sada propisalo bi bilo neustavno i ravno državnom udaru. Ustavni bi sud u tom slučaju morao reagirati – ne bi smjeli reagirati drugačije nego da bi takva odluka bila neustavna. Vladajuća većina možda može promijeniti Ustav, ali prema sadašnjem stanju nemaju način utjecati na to tko danas upravlja vojskom”, kazao je bivši predsjednik.

Postoji odredba po kojoj umirovljenje može provesti ministar, a i izvanredno koje može provesti predsjednik. Bivši predsjednik republike i Vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Stjepan Mesić donio je 2000. godine odluku o prestanku djelatne vojne službe i umirovljenju sedam generala, što je bilo prema zakonu.

“To je legalno i ustavno. Odredba po kojoj je Mesić tada postupio bila je legalna, mjera nije bila kažnjive naravi, služila je za zaštitu demokratskih načela, da vojska ne sudjeluje u kreiranju politike”, rekao je Josipović.

Postoji pravni okvir da predsjedniku za neke odluke treba prijedlog ili suglasnost Vlade.

“Dužnosnici mogu biti različitih političkih uvjerenja, ali moraju znati da moraju surađivati – ma koliko se ne voljeli. Jadranka Kosor i ja smo pokazali kako se može funckionirati u toj situaciji”, rekao je Josipović.

