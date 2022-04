Podijeli:







Povjesničar Ivo Goldstein gostovao je u Novom danu te je govorio o Jasenovcu i trenutnoj političkoj klimi.

Rekao je kako nikako nije dobra poruka što se ne može organizirati jedistvena komemoracija u Jasenovcu.

“To više nije neposredno vezano uz tumačenje povijesti ili šireg konteksta oko Jasenovca nego je to više pitanje odnosa u državnom vrhu. Međutim, čitava priča ima svoje repove, kompleksna je i ne može završiti na ovaj način. Ne svodi se sve na ‘za dom spremni’, zabranu tog pozdrava, nego je stvar kompleksnija. Ona zadire malo dublje u hrvatsku povijest, u proteklih 30 godina kada je počeo proces revizionizma, ustašofilije i neoustaštva i posljedica toga je ‘za dom spremni’.

Dodaje i kako se politika mora jasno odrediti prema pozdravu “za dom spremni”.

“Citiraju se odluke Vijeća za suočavanje s prošlošću koje su donesene prije 4 godine, ako ih pažljivo čitate, Vijeće nije bilo nikakav zakonodavni ni izvršni organ, ono je samo dalo sugestiju da se ‘za dom spremni’ zabrani i eventualno dozvoli u izuzetnim slučajevima. Vijeće je sugeriralo Vladi da naprave doličan pravni okvir. U četiri godine se ništa nije dogodilo”.

Istaknuo je i kako je problematično što pojedina ministarstva godinama financiraju projekte, tiskovine i knjige koji su jasno revizionistički i ustašofilski. “Da sada ne imenujemo tiskovine, to su krugovi koji forsiraju priču o Jasenovcu nakon 45. godine što je laž, uvreda i idiotizam. Neki s tim izmišljotinama idu do 52. godine. To su sve izmišljotine i treba reći da s time treba stati i Vlada to treba osuditi i prekinuti financirati”, veli.

Dodao je i kako nije u redu sa Hrvatska biskupska konferencija moli za žrtve Bleiburga, a za žrtve Jasenovca ne, te da Vlada treba zauzeti jasan antifašistički stav jer nam “u Ustavu piše da smo antifašistička zemlja”.

