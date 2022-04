Ivica Puljak pozvao HDZ-ovog kandidata Zorana Đogaša na sučeljavanje

Podijeli:







Bivši splitski gradonačelnik Ivica Puljak (Centar) pozvao je u petak na sučeljavanje sve gradonačelničke kandidate, s posebnim naglaskom na HDZ-ovog kandidata Zorana Đogaša kojemu je poručio da se "prestane skrivati iza Andreja Plenkovića i izađe pred građane Splita".

Posebno, rekao je Puljak, na sučeljavanje poziva Zorana Đogaša “da u civiliziranom razgovoru objasni koje su njegove ideje za grad Split”.

Želi, kaže, da se tako sučele dva modela upravljanja. Prvi kojeg su oni promovirali – model bez pogodovanja s javnim natječajima, uvođenjem reda i svime bitnim za javni interes te “drugi model HDZ-a, Keruma i ostalih partnera – model pogodovanja, stranačkog zapošljavanja, kriminala, korupcije i klijentelizma”.

“Pozivam ih na zajedničko sučeljavanje, da građanima Splita prezentiramo koje su naše ideje kojima smo mi upravljali zadnjih deset mjeseci, a što to nudi HDZ i ostale stranke. To je ponuda kandidatu HDZ-a, ali i ostalima. To možemo napraviti odmah nakon Sv. Duje”, poručio je Puljak.

Rekao je i da je njegov stvarni rival Andrej Plenković, dok Zoran Đogaš treba prestati biti smokvin list Anti Sanaderu i Vici Mihanoviću.

Upitan što očekuje od izbora uzvratio je da imaju veliku podršku građana za ono što rade te da očekuje da će dobiti povjerenje za novi mandat.

Kaže da je danas dan kada Andrej Plenković ulazi u povijest kao najdugovječniji hrvatski premijer te da je to čovjek koji je obećavao da će promijeniti HDZ i Hrvatsku, ali se to nije dogodilo. Podsjeća da ga je Plenković jučer optužio da su izazvali nepotrebne izbore u Splitu, a istovremeno je on angažirajući gradonačelnika Novske za svog ministra izazvao izbore u tom gradu.

