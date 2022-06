Podijeli:







Građani Splita gradonačelnika će birati 10. srpnja u drugom krugu jer nitko od kandidata nije dobio natpolovičnu većinu. Kandidat Centra Ivica Puljak osvojio je 48,73 posto, odnosno 22.561 glas, dok je nezavisni kandidat Zoran Đogaš, kojega podržavaju HDZ i HSS, dobio 25,67 posto, odnosno 11.887 glasova. Puljak je gostovao u Novom danu i komentirao izborni rezultat.

Upitan žali li za propuštenom pobjedom u prvom krugu za gradonačelnika, Puljak je rekao bi mu naravno bilo drago da je pobijedio u prvom krugu, ali da je i ovaj rezultat veliki.

“Ja se nadam da će ovaj drugi krug proteći u mirnoj i ugodnoj atmosferi u političkom nadmetanju i da smo sve ono što je bilo u prošloj kampanji ostavili iza sebe. Ja se nadam da neće biti prljavih igara, ja želim da ovo bude natjecanje ideja i upravljanja”, rekao je Puljak.

Upravljanje gradom teže je jer Split nema ingerenciju nad pojedinim stvarima, ali nada se da će sve proteći dobro i ne očekuje opstrukcije. “Mi ćemo sve ono što smo govorili zaista implementirati, ostvarit ćemo sve projekte uz potporu u Gradskom vijeću”, rekao je Puljak.

O Ivoševiću

Govoreći o navodima da su neke političke strukture pokušale utjecati na izbore, Puljak je rekao da se nada da će se to riješiti te da je to važno da bi se ti akteri potpuno povukli iz političkog života. “Nemamo dodatne informacije, ali ćemo mi inzistirati da se to riješi. Ako je to povezano s bilo kojom političkom strukturom, mislim da za njih nema mjesta u politici. Jako je važno da se ovo riješi. Ne smije se dozvoliti da političko i kriminalno podzemlje na takav način utječe na politički proces. “, rekao je Puljak.

Što se tiče njegova suradnika Bojana Ivoševića, Puljak je rekao da im je bilo važno da se ne odriču ljudi koji su se angažirali da bi promijenili stvari u gradu. “Ivošević i ja smo u 10 mjeseci pokazali što želimo postići i za što se zalažemo u ovom gradu”, rekao je Puljak.

O Đogađu i HDZ-u

Upitan je li HDZ mogao postići bolji rezultat i kako vidi svog protukandidata Zorana Đogaša, Puljak je rekao da je neobična situacija da se HDZ sramio svog imena i nigdje uz Đogaša nije stavio svoje ime. “Ljudi u Splitu su takvoj politici okrenuli leđa. Nama je drago da su oni tako odlučili, vrlo jasno su rekli kakvu politiku žele, politika u kojoj je javni interes iznad svega”, rekao je Puljak.

S Đogašem, kaže, nije imao kontakta jučer, susretali su se na sučeljavanjima uoči izbora, ali to je bila sva komunikacija između dvojice kandidata.

Što se tiče Željka Keruma, koji nije postigao zamjetan rezultat na izborima, Puljak je rekao da rezultat koji su postigli njima pokazuje da građani Splita ne žele takvu politiku. “Mislim da su građani ovim rezultatom vrlo jasno rekli što misle o takvoj politici, to je politika trgovanja i podjele plijena i građani su se vrlo jasno odlučili da nisu za takvu politiku”, rekao je Puljak.

Drago mu je, kaže, da su građani prepoznali njihov rad i red koji žele uvoditi u Split. “Takva činjenica je presudila da nam građani u ovakvoj mjeri daju svoju podršku”, kazao je.

“Kad želite uvesti reda, morate biti spremni na razne opstrukcije. Nas se ne može ucijeniti. Sigurno će se neki pojedinci protiv toga buniti, ali mislim da su i oni ovim rezultatima shvatili da nema alternative uvođenju reda i svega onoga što bi trebalo biti u jednom uređenom gradu i uređenoj zemlji”, rekao je Puljak.

“Za nas je Split centar svita”

“Ja kampanju vidim kao sučeljavanje ideja i modela upravljanja”, rekao je o predstojeća dva tjedna kampanje. “Nadam se da će više u fokusu biti predstavljanje projekata i ideja za ovaj grad. To su ideje koje ćemo implementirati i koje smo mi razvili, od odvajanja otpada i gospodarenja otpadom, do gradnje vrtića i škola i svega što će ovaj grad učiniti prosperitetnim. Za nas je Split centar svita, ali grad doista ima potencijal za postati centar ovog dijela zemlje”, rekao je Puljak.

U Gradskom vijeću ne očekuje probleme. “Razgovarat ćemo s Mostom i SDP-om i pokušati doći do zajedničkog jezika i suradnje. Prihvatit ćemo i programsku suradnju i mislim da tu neće biti problema. Politika nije plijen, mi nećemo dijeliti gradske tvrtke i naši partneri znaju što ih očekuje i mislim da će iz te perspektive suradnja biti lakša i ne mislim da će biti opstrukcije. Svi zajedno ćemo implementirati ono što mi svi zovemo renesansom grada Splita”, rekao je Puljak.

Upitan kakvom vidi suradnju s HDZ-om i je li ona moguća, Puljak je rekao da je suradnja uvijek moguća, ali da se zbog procedura sve uspori. “Zato ćemo se zalagati na nacionalnoj razini da i Split ima ingerencije kao što to ima Grad Zagreb. Surađivat ćemo na projektima koji su od zajedničkog interesa i ne očekujem tu problema, jer imamo puno stvari koje su zajedničke. Ne očekujem da će biti opstrukcija ni na razini županije ni na razini države”, rekao je Puljak.

I premijer Andrej Plenković će, kaže, morati prihvatiti rezultate izbora, volju i želju građana Splita te da ne očekuje probleme u suradnji.

“Vjerujem da ćemo ove tri godine biti u razdoblju u kojemu ćemo moći implementirati sve ovo što smo planirali i pokazati da je Split najbolji grad u Hrvatskoj”, rekao je Puljak.

