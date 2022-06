Ivanković: Povjerenje je puno važnija valuta od eura

Podijeli:







Izvor: N1

Gost Newsrooma bio je Željko Ivanković, predavač na Prague City Universityju, ekonomski analitičar i urednik portala Ideje.hr.

Komentirao je divljanje cijena, od energenata do hrane. Ministar financija Zdravko Marić, upitan dokad će rast trajati, rekao je da nema kristalnu kuglu.

“Drago mi je čuti da kažu da nemaju kristalnu kuglu. To bi značilo da su se suočili s neizjvesnošću, al nisam čuo baš puno toga, dapače, ne baš onako arogantno kako su kod prošle krize Sanader i Šuker rekli ‘neće nas to zahvatiti’, no kad je krenulo s inflacijom od najviših autoriteta se prvo moglo čuti da je to prolazno. Umjesto da treba biti oprezan i na taj način stjecati povjerenje, pokazati da brinete i vodite računa, prvo smo čuli da je to prolazna stvar, onda apodiktički rečeno ‘nema veze s nama jer je to strukturna, a ne monterana stvar, onda kad uđemo u eurozonu EU će olakašti rješavanje kriznih problema. a četvrtvo smo čuli ‘ako neće oni, onda ćemo morati mi'”, komentirao je Ivanković.

Europska komisija dala je Hrvatskoj zeleno svjetlo za ulazak u eurozonu, od 1. siječnja 2023. imat ćemo euro. I tu se, smatra Ivanković, moglo bolje.

“Ulazak u eruozonu je ironičan. Sve o čemu su hrvatske vlasti koje su uvodile euro je da neće rasti cijene, nijedan drugi aspekt eurozone nisu spominjale. Možda malo zbog zaokruživanja. Ostanu li stvari kakave jesu, dogodit će se da kad uđemo u eurozonu, da oni neće moći dokazati. Ako će rasti cijene reći će dokažite koliko je to zbog eurozone, a koliko rata u Ukrajini ili nekih drugih faktora. I onda ćete imati seriju analitičara koji će izbacivati regresije ove, regresije one vrste, a sve radi popunjavanja medijskog prostora. Ironično je to se dogodilo jer su sve sveli na tu priču – zamjenu kune eurom, što sigurno nije jedini aspekt ulaska u eurozonu. Umjesto da su pokušavali stjecati povjerenje, ulazak u eurozonu iskoristiti za stjecanje pvojeranja u njihove politike. Povjerenje je puno važnija valuta od eura”, rekao je Ivanković

Cijeli razgovor pogledajte u videu:

