Politički i ekonomski analitičar Željko Ivanković bio je gost Newsrooma N1 televizije. S Domagojem Novokmetom razgovarao je o aferi u Ini.

On kaže kako se svakakvi podaci pojavljuju u javnosti, ali da je trenutno Andrej Plenković najpouzdaniji izvor podataka o Ini jer govori što će raditi i kako politika vidi situaciju, čak ako i nema sve točne podatke. “On prvi kaže da institucije rade svoje posao, a svi graknu ‘banka je prijavila’. Je, banka je prijavila, a onda su institucije odradile svoj posao”, kaže dodajući da je Porezna uprava dužna pratiti poduzeća od posebnog interesa.

“Banke imaju sustav, to blinka, one to prijavljuju nakon godinu dana. Imali smo prije nekoliko godina aferu gdje je banka prijavila problem pranja novca, ali nije dovoljno odlučno prijavila pa su stradali svi članovi Uprave. Bolje da ja prijavim, otprilike tako. U banci se ne prijavljuje tako da službenik vidi na računu 10 milijuna kuna pa telefonira, postoji hijererhija. Možemo spekulirati što hoćemo, sve su spekulacije otvorene”, kaže Ivanković naglašavajući da je bitno da Porezna prati situaciju. Objasnio je da Porezna prati takve firme je želi vidjeti plaćaju li porez, a ne rade li dobro.

Ivanković kaže i kako premijer porukom da odlazi cijela Uprava smatra da je sve “prljavo”.

On kaže kako postoje različita tumačenja izostanka reakcije iz Porezne. “Možda su gasili struju zbog redukcija pa im nije blinkalo”, kaže. Ivnaković kaže kako bi “o svemu trebalo propitati bivšeg ministra Zdravka Marića jer je sve počelo u njegovom mandatu”. “Nije to stvar simpatija ili nesimpatija”, kaže .

Na pitanje ima li onih koji bi željeli da se ispostavi kako je riječ o “usamljenom lopovu”, on kaže kako se protivi duhovitostima kad je riječ o slučaju Ine jer tu ništa nije smiješno i to otupljuje oštricu istraživanja. “Postoji kakofonija, zato se držim Plenkovića”, kaže i dodaje kako Ministarstvo financija ima zakonsku obvezu pratiti situaciju i intervenirati. “Zašto Ministarstvo prije godinu dana nije počelo propitivati Inu utajuje li porez. To je porez, vaš i moj novac”, kaže.

