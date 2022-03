Podijeli:







Izvor: N1

Ruska agencija za nadzor medija u nedjelju je upozorila medije da ne prenose intervjue s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim te je otvorila istragu protiv onih koji su to učinili. Jedan od sudionika ovog intervjua je Ivan Kolpakov, glavni urednik Meduze, koji je bio u N1 Studiju uživo.

Kolpakov je jedan od četiriju novinara koji su intervjuirali ukrajinskog predsjednika, a nama je objasnio koja je važnost tog intervjua i koja je bila reakcija Putinova režima.

VEZANE VIJESTI Novinarka iz Moskve za N1: U trgovinama nema šećera, tampona, muškarci bježe… Ukrajinski savjetnik: Rusko kretanje više izgleda kao rotacija i lizanje rana

“Moram reći da je ukrajinski predsjednik Zelenski vrlo snažna osoba u teškim okolnostima. Donio je odluku da se obrati izravno ruskim novinarima tijekom rata i to je vrlo snažna odluka. Mislimo da mu je bilo važno da se može izravno obratiti Rusima”, rekao je Kolpakov.

“Mi smo objavili da ćemo imati ovaj intervju nekoliko minuta prije nego što smo ga objavili, a u tom kratkom vremenu agencija za nadzor nam je zaprijetila i zapravo zapovjedila da ne objavimo taj članak, iako nema pravnih razloga za to. Odmah nakon što smo ga objavili, najavljeno je da će se revidirati sadržaj intervjua te aktivnosti novinara koji su radili na tom intervjuu, a to uopće ne zvuči optimistično u suvremenoj Rusiji, jer otpočetka ovog rata Rusija je uspostavila vojnu cenzuru, doslovno je nelegalno nazivati ovu vojnu invaziju ratom. Ako objavljujete išta osim službenih informacija ministarstva obrane možete završiti u zatvoru”, rekao je Kolpakov.

Trpe i ruski novinari

Govorio je i da ruski novinari trpe brojne prijetnje i da su u opasnosti.

“Ruske vlasti su tijekom rata odlučile zatvoriti sve neovisne medije. Taj je sektor ionako bio vrlo malen, jer je na njih pritisak već godinama vrlo velik. Meduza je pokrenuta u Rigi, u glavnom gradu Latvije prije 8 godina, zbog političkih razloga. Počeli smo 2014. godine kad je Putin anektirao Krim i provocirao rat u Donbasu. Ovaj rat započeo je prije osam godina i prije osam godina shvatili smo da moramo raditi iz inozemstva pa smo to i učinili. Prije osam godina mislili smo da će nas u nekom trenutku možda blokirati i razmišljali smo o tome kako ćemo djelovati u egzilu, kako ćemo djelovati ako se ne budemo mogli obraćati našim čitateljima u normalnim okolnostima. Meduza je tehnološki, infrastrukturno i psihološki bila spremnija od drugih kuća. Rat je katastrofa i kao i mnogi drugi ruski novinari, građani i Ukrajinci, mi trpimo zbog te katastrofe”, rekao je Kolpakov.

“Kad su nas blokirali, očekivali smo da ćemo izgubiti velik dio naše publike, međutim, veći dio je ostao uz nas. Naši su čitatelji naučili koristiti VPN i tako doći do naše stranice. Drugo, ažurirali smo svoju aplikaciju koja ima posebne alate za deblokiranje, tako da je Meduza sada jedina velika ruska medijska kuća koja dopire do svoje publike u Rusiji”, rekao je Kolpakov.

“Rusi godinama konzumiraju propagandni narativ”

“No, tu je još jedan problem. Rusija ima veliku populaciju i velik dio tog društva više voli gledati televiziju i kada pokušate doći do tih ljudi, puno je više ograničenja”, rekao je Kolpakov.

Rekao je da ljudi godinama konzumiraju propagandni narativ te da je mnogo ljudi u stanju poricanja. “Mnogi vjerojatno misle da je ovo nepošteni rat i katastrofa, ali preferiraju vjerovati u propagandu, jer to ih tješi. Isto tako, zadnje što sam primijetio, drugi dio ljudi, koji je snažno protiv Putina i protiv rata, siguran sam da vidim potrebu za neovisnim informacijama, za onime što mi radimo, to je vrlo važno za ljude i možemo vidjeti da ljudima to treba, njima trebaju te informacije i protuvladin pokret sve više raste, iako ga je, nažalost, izvana teško primijetiti”, rekao je Kolpakov.

Televizija je već dvadeset godina pod potpunom kontrolom države i ona manipulira ljudima na načine koje ne možete zamisliti, rekao je našoj Ivi Puljić Šego glavni urednik Meduze.

“Nada je jedino što trenutačno imamo”

Osim toga, zbog propagande se ne može znati koliko ljudi zapravo podržava Putina, dodao je.

VEZANE VIJESTI Bivši zamjenik zapovjednika NATO-a: Neće biti mira dok je Putin na vlasti “Ne možete vjerovati onome što izlazi iz usta Putinove ratne mašinerije”

“Ove brojke daju agencije koje kontrolira država. Isto tako, tu je fenomen dvostrukog mišljenja u Rusiji, koji je nastao tijekom SSSR-a i funkcionira tako da kada vam netko dođe na vrata i pita podupirete li Putina i vlast, reći ćete da, iako zapravo ne podupirete rusku vlast i Putina i tako to već godinama funkcionira u Rusiji. Zato ne znamo o kojem je točno postotku riječ”, rekao je Kolpakov.

“Nada je jedino što trenutačno imamo. 24. veljače kad je Putin odlučio poslati vojsku u Ukrajinu, to je označilo kraj Rusije kakvu smo poznavali. Milijuni ljudi, moji prijatelji, rodbina, kolege, njihova budućnost je uništena u samo jednom danu i svakoga se dana sve više uništava. To se, naravno, ne može usporediti s patnjom Ukrajinaca, s patnjom onih koji su morali pobjeći od rata, ne govorim o patnji 4 milijuna Ukrajinaca koji su morali pobjeći i onima koji su sada u Mariupolju, Harkivu, Kijevu i drugim gradovima, no i za Ruse je to katastrofa i moramo razmotriti sve što znamo o našoj državi i našoj odgovornosti i što to znači i što trebamo poduzeti. Mnogi od nas preuzeli smo odgovornost, no, nažalost nismo učinili dovoljno da zaustavimo ovaj rat”, rekao je Kolpakov.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.