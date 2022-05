Iva Tomić iz HUP-a: Poduzetnici hitno trebaju dodatan paket mjera

Podijeli:







Izvor: N1

Gošća Newsrooma bila je Iva Tomić, glavna ekonomistica Hrvatske udruge poslodavaca (HUP).

Komentirala je najnoviji rebalans proračuna. Kaže da je Vlada rebalansu pristupila poprilično očekivano.

“Iako postoji doza optimizma i pozitivnih ekonomskih pokazatelja, moram reći da postoj i zabrinutost u gospodarskom sektoru, posebice uslijed rasta cijena. Sad je situacija kad to opterećuje veći dio gosp. Ne samo plin, tu je i veliki rast cijena električne energije što ograničava poslovanje. Poduzeća ne mogu prevaliti sve te troškove u krajnju cijenu proizvoda i onda to za sobom vuće druge stvari”, rekla je Tomić.

VEZANE VIJESTI Marić otkrio koliko se još mogu smanjiti trošarine na goriva Lalovac: Samo zovu Marića i kažu daj novac!

Dodaje da sve što se događa sada već preko dvije godine su uvezeni šokovi.

“Od pandemije koronavirusa pa prateće ekonomske krize pa sada i ovaj geopolitički sukob. To nije nešto samo u Hrvatskoj, štoviše Hrvatska u nekim stvarima čak i bolje prolazi od nekih drugih EU zemalja. U tim okolnostima teško je zadržati konkurentnost. U ukupnoj strukturi gospodarstva imamo prednosti, tu je taj turizam koji bi nam sad mogao pomoći, imamo nešto manju ovisnost o energentima iz Rusije u odnosu na druge zemlje”, kazala je.

Prvi je mjesec primjene mjera podrške, kako građanima, tako i gospodarstvenicima. Neki tvrde da mnoge mjere nisu donijele željene rezultate, smanjenje PDV-a nije se prelilo u cijene. Većina njih je zapravo ista kao i prije uvođenja mjera.

“Donekle pomažu, ali paket mjera je dosta ograničen. Donesen je prije invazije na ukrajinu, krenuo u primjenu sad. Prvo, subvencije su namijenje manjim i srednjim poduzećima, veća ih ne mogu koristiti. Ali postoji situacija, plin je jedan aspekt, imamo i cijenu električne energije, a za to ne postoje mjere. Kad zbrojimo sve skupa, efekta će biti, radili smo nekakvu anketu među članstvom i da većina poduzeća se suočava sa značajnim rastom cijena i jednog i drugog energenta. A električna energija je većini poduzeća primarni energent, a za to nema nikakve subvencije”, rekla je Tomić.

smanejnej pdv. očekivano i u normalni vremeniam da nemamo inflaciju smanjenej se ne prelije nužno u konačnu a trenutno nemamo normalno nego značajan rast ualznih nabavnih cijena za trgovce. moguće da i dalje gubitku unatoč smanjenju. jer uvozi iz drugi hzemalja cijene tih prozivoda i kad ih oni kupuju su značajno narasle pa i to smanjenje ne znači tolko puno. mislim da je intencija mjere bila zadržati ciejne na istoj razini a ne da ih smanji u ovom periodu

Ne vjeruje da ćemo ući u recesiju, ali ističe da je situacija u pojedinim poduzećima i sektorima izraženija nego u drugima. Vjeruje i da će Hrvatska ući u eurozonu.

U HUP-u, kaže Tomić, prate poteze Vlade, ali i očekuju dodatan paket mjera.

“Pratimo poteze Vlade upravo za cijene energenata. Mi smo tražili dodatni paket mjera, vidjeli smo po rebalansu da on nije planiran. Kad je donesem proračun mi iz HUP-a smo upozorili da nije realan, stalno se vrtimo u istom. Očekujemo da, ako Vlada ne može donijeti dodatni paket mjera koji će izravno dati subvencije, očekujemo barem smanjenje na razini poreza, trošarina i svih nekakvih davanja koja država uzima kako bi omogućila gospodarstvenicima da nekako dišu i prežive. Porezna reforma u smislu poreznog rasterećenja rada jako je bitna u ovom trenutku. Kako bismo omogućili rast koji se planira, potrebna nam je radna snaga, poslodavci uslijed svih torškova koje imaju, imaju malo prostora za povećanje plaća. To porezno opterećenje troška rada je vrlo visoko i to je nešto što HUP očekuje da će nam Ministarstvo financija izaći u susret”, rekla je Tomić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.