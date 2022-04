Ispitivač koji je testirao Kapulicu: “U nekoliko navrata sam ga upozorio…”

Podijeli:







Izvor: TEK IMAGE / Sciencephoto / Profimedia

Dalibor Žderić, poligrafski ispitivač, koji je proveo ispitivanje na HDZ-ovom zastupniku Mariju Kapulici, govorio je za N1.

“Ja sam ga otvoreno upozorio u nekoliko navrata: nevezano što ste vi zatražili testiranje, mi moramo dostaviti onako kako je i to morate shvatiti. I tada sam na njemu primijetio njegovu odlučnost da on želi ići na poligraf. Rekao je: ‘Samo vi radite svoj posao’. Što se tiče mene, ispunili su se uvjeti za provođenje poligrafskog testiranja i ispitivanja”, rekao je na početku.

“On je inzistirao da mi radimo testiranje pred nekom velikom publikom. Kad kažete poligrafsko testiranje, ono se provodi u poligrafskoj laboratoriji. Sama riječ vam govori da je to jedna zvučno izolirana prostorija. Ne smije biti buke, ne smije biti nitko tu, jer onda su izražaji emocija puno veći. Vrlo je problematično, jer tada možete dobiti reakcije koje nisu proizašle iz poligrafskog testiranja, nego nekog vanjskog utjecaja.

U policiji, u MORH-u, gdje god to radite, u toj prostoriji isključivo moraju biti samo ispitanik i ispitivač. On bi volio da to bude pred nekim auditorijem, ali struka ne poznaje takav način rada. Ali sad, ne znam kako to sad sve dalje, da njemu ispunimo njegov dio, što on traži”, kaže.

“Čim je gospodin Kapulica pristupio na testiranje, skrenuta je pozornost da će u izvješću o provedenom poligrafskom ispitivanju i testiranju biti isključivo navedeni rezultati koje pokaže poligrafski aparat, bez obzira što je on naručitelj testiranja”.

Objasnio je i korištene metode:

“Korišteni su testovi direktne metode u kojima su relevantna pitanja bila vezana isključivo za odlazak gospodina Kapulice u klub u Slovenskoj 9, je li ga netko zvao da se s njim nađe u klubu u Slovenskoj 9 i je li on uopće znao za postojanje tog kluba prije afere, znači, prije nego što je izbila ta afera o Slovenskoj 9”, veli.

Komentirao je i Grmoju:

“Ako gospodin Grmoja, sasvim jasno smatra da nešto nije u skladu s pravilima struke ili nešto što on smatra, neka dođe on, neka se osobno uvjeri. Mi ćemo ga sa zadovoljstvom testirati”.

