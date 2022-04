Inovator za N1: Cijela jadranska pomorska flota mogla bi se elektrificirati

Podijeli:







Izvor: iCat

U Nacionalnom parku Mljet prometuju tri solarno-električna katamarana, ruku djelo inženjera i inovatora Tomislava Urode, koji je našoj meteorologinji i urednici emisije Klimatska Budućnost Tei Blažević otkrio kako funkcioniraju.

“Ti brodovi funkcioniraju odlično. To je jedan pravi inženjerski projekt od samog početka u koji je bio uključen jedan široki tim inženjera i profesora sa različitih znanstvenih institucija. Od 2018. oni plove unutar NP-a i kompletnu energiju dobijvaju iz solarnih panela. Nemaju potrebu za nadopunjavanjem, iako imaju tu mogućnost, koja se može iskoristiti u slučaju možda većih energestkih zahtjeva za plovidbu ili lošijih dana”, kaže Uroda.

Na upit što kad je oblačno, Uroda je odgovorio: “Za te brodove u slučaju oblačnog vremena vrijedi to da imaju baterijsku banku u kojoj je pohranjena energija za plovidbu. Mi ih deklariramo kao brodove sa 100 nautičkih milja dnevne plovidbe, ako to prebacimo u vrijeme plovidbe, to vam je cijeli dan.”

Otkrio da je da razvijaju četvrtu generaciju brodova, još naprednijih od onih koji plove NP Mljet. Katamarani koji plove NP-om Mljet izgrađeni su u Zagrebu, cestom su došli do Splita i onda doplovili do otoka Mljeta.

Razvojem ovakvih brodova, otvara se pitanje dovoljnog broja educiranih ljudi koji bi servisirali brodove. Uroda smatra da u Hrvatskoj fali ljudi educiranih u svim zanimanjima.

“Što se tiče servisiranja ovih brodova oni su u svom većem dijelu slični ili potpuno isti klasičnim brodovima, trup, mehanički dijelovi itd. Solarni katamarasni imaju solarnu elektranu i to je nešto što treba uzeti u obzir kod servisiranja”, otkrio je Uroda. Komentirao je i inicijativu koju je pokrenuo o jadranskoj floti od čak 21 zelenog katamarana: “Inicijativa je pojket na kojem radimo već dulji niz godina zajedno sa znanstvenim instituacijama. Riječ je o električnim, brzim brodovima, njihove bzine idu do 95 čvorova, i to su brzi putnički brodovi za povezivanje otoka.”

Na upit koliko je realno da jedan ovakav brod kroz idućih pet godina zaplovi do otoka Visa, inženjer je rekao: ” To pitanje treba ići na jedan drugi nivo”, potvrdivši da misli na državu.

“Mi smo dobili pisma interesa od drugih uprava, grad Dubrovnik, Korčula, Splitsko-dalmatinska županija, Šibensko-kninska žele da kod njih zaplove takvi brodovi. Inicijativa je predstavljena ministarstvima, vrlo dobro je prihvaćena i predlaže se za financiranje. Kad će to krenuti, meni je teško reći, netko tko upravlja sredstvima će reći, krećemo sada ili za godinu dana-dvije. Mi smo jasno dali do znanja da možemo krenuti odmah jer je projekt u razvoju, treba ga samo završiti i početi s brodovima”, kazao je.

Tvrtka iCat Tomislava Urode svojedobno je patentirala jednu inovaciju vezanu za solarne panele. Ideja je bila da se cijeli brod “obuče” u solarne panele sa svih strana, da bi se čim više te energije iskoristilo.

