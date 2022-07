Vidović kaže da Milanovićeve ovlasti treba povećati, a ne smanjiti

Podijeli:







Izvor: N1

Član Kluba socijaldemokrata u Hrvatskom saboru i predsjednik Odbora za obranu. Franko Vidović bio je gost Novog dana.

Na početku se osvrnuo na inicijativu za izmjenu Zakona o referendumu koju je predložio HDZ, a Socijaldemokrati podržali.

“Radi se o inicijativi koja je dobra za hrvatsko društvo. S jedne strane smanjuje se broj potpisa potrebnih za referendum, a s druge strane se ide na kvalificirani broj birača koji moraju izići na referendum da bi se odlučilo o pojedinim pitanja. Dosad to nije bilo tako. Valjanost referenduma je snižavana zbog našeg ulaska u EU”, rekao je.

Kaže da je ovaj HDZ-ov prijedlog gotovo identičan prijedlogu koji je SDP 2018. uputio u proceduru.

“Tad sam i ja bio potpisnik tog prijedloga. To je prijedlog koji je usmjeren prema tome da ne postavljate diskrminatorna pitanja, pitanja koja će ići na štetu drugih i drugačijih u društvu i jasno je da ja kao ljevičar i mi kao Socijaldemokrati to podržavamo. Nije bitno hoće li prijedlog doći od HDZ-a, Bad Blue Boysa ili Torcide ako je prijedlog dobar. Ako prijedlog odgovara našim stajalištima, mi ćemo ga podržati”, ističe.

Odbacio je bilo kakvu mogućnost suradnje Socijaldemokrata s HDZ-om.

“Socijaldemokrati nisu spremni biti bilo što ovog momenta s HDZ-om. To znači u ovom sazivu. Mi s HDZ-om nismo ništa dogovarali. Svi razgovori koji su vođeni u Saboru, vođeni su u prisustvu drugih parlamentarnih stranaka. Od 18 ljudi iz Socijaldemokrata, 14 ih je ušlo u stranku, a 4 je ostalo van stranke. Ne vjerujem u to da će itko od njih podržati HDZ. Stranke ljevice očito imaju neki određeni strah od nas i očito je da to pokušavaju plasirati kroz medije”, govri Vidović.

Izmjene zakona o obrani i smanjenje ovlasti predsjednika Republike

Ministarstvo obrane uskoro će u postupak javne rasprave uputiti prijedlog izmjena triju ključnih zakona, a između ostalog izrijekom će se propisati da u miru vojskom zapovijeda ministar obrane te da predsjednik više ne može umiroviti generale, piše u srijedu Jutarnji list.

“Obrana je nadstranačko pitanje. Potpuno je pogrešno ići u pravcu da bi stranka ili koalicija stranaka koja je trenutno na vlasti upravljala obranom. Puno je bolje da obranom upravlja predsjednik Republike, ma tko on bio. Jer je on nadstranačka osoba i nestranačka osoba”, kaže Vidović.

Kaže da je ta inicijativa oko izmjena zakona i smjera u kojem bi izmjene išle totalno pogrešna.

“Socijaldemokrati misle da bi predsjednikove ovlasti trebalo i osnažiti po pitanju obrane. Obrana je konsenzualno pitanje i ne može ju na sebe preuzimati jedna jedina stranka”, rekao je.

Kaže da će osobno biti protiv takvog zakona ako će ići u tom smjeru.

“Jednostavno nećemo s tim dobiti nikakav rezultat koji je pozitivan za Republiku Hrvatsku. Po meni predsjednik bi trebao imati puno veće ovlasti kada je u pitanju vojska”, kazao je Vidović.

