INA za N1 komentirala odluku Vlade da sav hrvatski plin mora prodavati HEP-u

Izvor: INA

Iz INA-e su za N1 komentirali odluku Vlade prema kojoj će ta kompanija sav plin proizveden u Hrvatskoj morati prodavati HEP-u, a mora povećati i proizvodnju prirodnog plina za 10 posto u odnosu na planiranu.

“INA će kao i do sada poštivati sve odluke Vlade glede određivanja cijena energenata. Kada su u pitanju odredbe Uredbe o povećanju proizvodnje prirodnog plina za 10 % u razdoblju od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2024., INA će učiniti sve što je u njenim tehničkim i tehnološkim mogućnostima kako bi ostvarila postavljen cilj. Prije svega se to odnosi na puštanje u proizvodnju postojećih plinskih polja i bušotina za koje se čekaju potrebne dozvole”, komentirali su za N1 iz INA-e.

Filipović: Ne postoji način da mol spriječi današnju odluku

Odluka da plin proizveden u Hrvatskoj ostaje u zemlji nije dogovorena s MOL-om, no Mađari sada i nisu u prilici i ne mogu spriječiti provedbu te vladine odluke, izjavio je u srijedu nakon sjednice vlade ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović.

Ina će po njegovim riječima sav domaći plin prodavati HEP-u i to po trenutno najnižoj cijeni koju je odredila HERA, a to je a to je cijena za građanstvo od 41 eura po megavatsatu, dok je današnja cijena plina na burzi 227 eura po megavatsatu. HEP će sav taj plin dalje distribuirati građanstvu i institucijama.

Današnja vladina odluka da se sav plin proizveden u Hrvatskoj proda HEP-u, istaknuo je, nije dogovorena s MOL-om, već je donesena sukladno zakonu. Rekao je da će danas razgovarati s predstavnicima MOL-a, te da će ih o odluci informirati, no naglasio je da im je to najavio prošli tjedan.

Kaže kako ne postoji način da MOL spriječi današnju vladinu odluku.