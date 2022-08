Podijeli:







Izvor: Igor Kralj / Pixsell

Bivši predsjednik NO-a Ine Damir Vanđelić za N1 Studio uživo prvi put je komentirao pljačku Ine. Gostujući na N1 televiziji Vanđelić je ranije u utorak rekao kao je upozoravao na nepravilnosti u poslovanju i slao mailove dok je sjedio u NO-u ove kompanije. Sada su na njegove izjave reagirali iz INA-e.

Priopćenje INA-e prenosimo u cijelosti:

“INA ne podržava pokušaje političkog poentiranja na istrazi pokrenutoj u vezi prodaje plina, a izvrtanje činjenica u svoju korist može djelovati zavaravajuće na javnost.

U šest godina koje je proveo na čelu Nadzornog odbora Ine, g. Vanđelić nikada nije glasao protiv odluka koje su donesene na tom tijelu, a koje su se odnosile na rad Uprave Ine te poslovanje kompanije.

Nadalje, g. Vanđelić nije nikada na sjednicama Nadzornog odbora izjavio, niti je poslao mail koji bi ukazivao na to da INA gubi novac, kako to tvrdi danas. G. Vanđelić svoje insinuacije danas pokušava nevješto potkrijepiti mailovima kao navodnim dokazima. Tako tvrdi da je u mailu poslanom u srpnju 2021. ukazivao na to da INA gubi novac za razliku od MOL-a. Grafovi koji su poslani prikazuju poslovanje navedenih kompanija u 2020. godini, dakle više od godinu dana prije potpisivanja plinskih ugovora koji su sada pod istragom. U njima se uspoređuje povrat na imovinu i povrat na kapital MOL-a i Ine što je zbog različitog poslovnog portfelja kompanija neusporedivo. Nadalje, novčani gubici koje spominje u kontekstu sumnje na neovlaštenu prodaju plina odnosili su se na gubitke Ine iz 2020. godine do kojih je došlo uslijed ‘zastoja’ koje je uzrokovala pandemija koronavirusa.

G. Vanđelić također izvrće činjenice oko otkaza i postavljanja novih menadžera u Ini. Kao predsjednik Nadzornog odbora doista je mailom u svibnju 2021. tražio nadopunu sjednice točkom o menadžerima koji su napustili kompaniju, pri čemu je važno napomenuti da je dio njih to učinio na vlastiti zahtjev. Kao i u ostalim slučajevima glasanja g. Vanđelić je i na ovoj sjednici podržao odluke Uprave bez daljnjih pitanja i zahtjeva”, piše u reagiranju koje je INA dostavila.

