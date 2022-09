Imunolog: Bilo bi pametno prije jeseni da se stariji docijepe novim cjepivom

Podijeli:







Izvor: N1

Imunolog Zlatko Trobonjača gostovao je u Dnevniku HTV-a te rekao kako bi svakako bilo pametno prije dolaska jeseni zaštititi se prilagođenim cjepivom, ali da bi se teže s ovim cjepivom moglo postići početnu imunost kakva se očekuje u primovakcinaciji.

Cjepiva koja će se koristiti kao treća i četvrta docijepna doza idući tjedan stižu u Hrvatsku.

“U Moderninom cjepivu koncentracija cijepnog materijala u ovoj booster dozi, docijepnoj dozi je 50 mikrograma, dok je u cjepivu za primovakcinaciju 100 mikrograma. Teže bi se s ovim cjepivom moglo postići početnu imunost kakva se očekuje u primovakcinaciji. Teoretski bi mogli koristiti ovo cjepivo za primovakcinaciju, međutim onda bismo našu imunost usmjerili prema BA5 podvarijanti omikron virusa.

S obzirom na to da ne znamo kako će i u kojem smjeru virus evoluirati, možda to u ovom trenutku ne bi bilo previše pametno. To su razlozi zašto je to cjepivo predviđeno za docjepljivanje, a ne primovakcinaciju”, rekao je Zlatko Trobonjača u Dnevniku HTV-a.

Treća i četvrta doza za starije od 65

Trobonjača bi treću i četvrtu dozu preporučio osobama starijim od 65 godina.

“Čudno mi je kako reagiraju stariji ljudi, a znamo da je svega 77% ljudi starijih od 60 godina cijepljeno u Hrvatskoj, što je daleko manje nego u ostalim europskim zemljama. Preporučio bih svakako i osobama koje boluju od kroničnih bolesti i koje su imunokompromitirane iz bilo kojih razloga. Ljudi s dijabetesom, pretili ljudi, ljudi s hipertenzijom, oni bi se trebali svakako docijepiti. To cjepivo bih preporučio i onima koji se žele dodatno zaštititi, koji su odgovorni prema sebi”, naglasio je.

Kad se treba cijepiti?

Na pitanje kad se treba cijepiti, odgovorio je da ovisi kad je osoba posljednji put cijepljena te da od zadnje doze trebaju proći barem tri mjeseca zbog nuspojava ovog cijepljenja. Ako je čovjek bio inficiran, treba pričekati nekoliko mjeseci nakon infekcije pa se onda cijepiti.

“Preporučio bih građanima da pričekaju ovo cjepivo te da se organizirano pristupe docjepljivanju, da se zaštitimo prije tog eventualnog jesenjeg vala. Možemo očekivati da bi se to moglo dogoditi i ove jeseni i svakako bi bilo pametno prije dolaska jeseni zaštititi se ovim prilagođenim cjepivom”, istaknuo je.

