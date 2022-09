Podijeli:







Premijer Andrej Plenković predstavio je u četvrtak na sjednici Vlade paket mjera vrijedan 21 milijardu kuna koji bi građanima i gospodarstvu trebao pomoći da lakše prevladaju rast troškova života s naglaskom na ograničenje cijena energenata.

Među ostalim, predstavljena je mjera za ublažavanje rasta cijena struje. Pokriva vrijeme od 1. listopada do 31. ožujka iduće godine. “Kućanstva koja će potrošiti energije do 2.500 kilovatsati, plaćat će 59 eura megavatsat. Ono što potroše povrh toga, plaćat će po prosječnoj cijeni 88 eura megavatsat”, rekao je Plenković.

VEZANA VIJEST Svi detalji mjera: Objavljene cijene struje za građane, plin im ne poskupljuje

Član udruge Splitski potrošač i stručnjak za kupoprodaju električne energije Nenad Kurtović napravio je izračun koliko će prosječno rasti računi kućanstvima ovisno o potrošnji. Kao polazišnu točku uzeo je od Vlade prezentirano, a po Eurostatovoj metodologiji grupirana kućanstva prema kojoj veliko kućanstvo troši između 5.000-15.000 kwh.

Ako se uzme u obzir granica koju je postavila Vlada i ako kućanstvo u šest mjeseci potroši do 2.500 kWh, radi se o mjesečnoj potrošnji od 417 kwh. Koliko će onda rasti računi onima koji prekorače tu potrošnju?

Kućanstva potrošnje 500 kWh mjesečno – rast računa za 22 kn Kućanstva potrošnje 600 kWh mjesečno – rast računa za 48 kn Kućanstva potrošnje 700 kWh mjesečno – rast računa za 74 kn Kućanstva potrošnje 800 kWh mjesečno – rast računa za 100 kn Kućanstva potrošnje 900 kWh mjesečno – rast računa za 126 kn Kućanstva potrošnje 1000 kWh mjesečno – rast računa za 152 kn

Ako se iste brojke primijene na polugodišnju potrošnju, onda to izgleda ovako:

Kućanstva potrošnje 3000 kWh u 6 mjeseci – rast računa za 130 kn Kućanstva potrošnje 3600 kWh u 6 mjeseci – rast računa za 286 kn Kućanstva potrošnje 4200 kWh u 6 mjeseci – rast računa za 442 kn Kućanstva potrošnje 4800 kWh u 6 mjeseci – rast računa za 599 kn Kućanstva potrošnje 5400 kWh u 6 mjeseci – rast računa za 755 kn Kućanstva potrošnje 6000 kWh u 6 mjeseci – rast računa za 911 kn

No, što uopće znači 2.500 kWh i kolika je to potrošnja?

“Kod električne energije 2.500 kWh je dovoljno za šest mjeseci grijanja jedne prostorije zimi i za pripremu tople vode u kućanstvu, to je oko 420 kwh mjesečno”, rekao je i upozorio na nelogičnost upravo u toj mjeri gdje se, kako smatra, nije mislilo na kućanstva koja za grijanje koriste isključivo električnu energiju, a to se odnosi uglavnom na obalu. “Kućanstva koja imaju prirodni plin ili toplinsku energiju, tu količinu od 2.500 kWh utroše najviše u razdoblju od dva mjeseca, što najbolje pokazuje kolika je razlika u međusobnim odnosima između jednih i dugih.”

VEZANE VIJESTI Kritike stručnjaka: Vlada trebala bolje naciljati mjere, one nisu svima potrebne Ministri energetike EU-a dogovaraju mjere za zaustavljanje rasta cijena

“Suština je da je sve ovo pokrenuto zbog prirodnog plina. I Vlada je u tumačenju rekla da nam je problem prirodni plin, ali su se odlučili na model zaštite upravo za ona kućanstva koja ga jedino i koriste. Sve koji koriste prirodni plin, direktno ili indirektno, njima su zamrznuli cijenu i ona je ostala kakva je bila i do sada. Onaj tko indirektno koristi plin, kao što je toplinska energija iz toplana, također je mjerama zaštićen. Nedvosmisleno je to je “troškovni” udar na priobalni dio Hrvatske koji nema ni prirodni plin ni toplinsku energiju. Oni koji koriste prirodni plin njima ništa, a mi koji nemamo ni plin ni toplane, a nemamo ni dimnjake ni plin, nama će cijena ići gore”, rekao je Kurtović i dodao:

“Mislim da to nije smjelo ići tako nego drugačije. Trebali su zauzeti položaj da sva kućanstva u kojima se stalno živi i boravi imaju pravo na pomoć. Vikendice i oni koji imaju više nekretnina imat će beneficiranu cijenu, a one koji žive samo u svojim kućanstvima i nemaju druge mogućnosti nego koristit samo električnu energiju, na određeni se način kažnjava. Priča da su napravili za sve jednostavno nije točna jer će ova grupa jedina proći lošije.”

Objašnjavajući prosječnu potrošnju u Dalmaciji i koliko se može iskoristiti tih 2.500 kwh električne energije naglašava: “Tih 2.500 kw sati jednostavno nije dovoljno. Zvuči kao crni humor, ali Dalmacija, zajedno s Istrom i Primorjem, praktično je napunila proračun, a sad se nagrađuje tako da jedino nama ide trošak energenta gore. Pogotovo što se radi o maloj količini energije, to je šest posto onoga što Hrvatska troši u tom razdoblju mjesečno. 94 posto kupaca se ne dira da štedi, a ovih šest posto se sankcionira i nema alternative. Ugrožava nam se način života, traži se da dodatno štedimo energiju, a više nemamo gdje štedjeti.”

Nedorečene mjere za dva hrvatska grada i javnu rasvjetu

Također, Kurtović dodaje da se u dva hrvatska grada koristi tarifni model koji nije spomenut u mjerama, kao ni javna rasvjeta:

“Zaboravili su u cijenama na dvije stavke. Ljudi u Puli i Dubrovniku, koji imaju tarifni model Crni, mole me za odgovor kako će oni proći, Vlada to nije spomenula. Ako se i ta količina uključi u obračun s ostalim tarifama, onda im je to još veći rast. I drugo, moraju reći što je s javnom rasvjetom koja ide po tarifnom modelu Žuti kod poduzetnika.”

Smatra da je to sve ovo velik udarac na HEP i pitanje je hoće li ga oni podnijeti: “Sustav se sad izmijenio i ovo je nevjerojatno jak udar na HEP. Prolaze puno gore od bilo kojeg kućanstva u Dalmaciji jer se na njih prenio najveći teret zamrzavanja cijena, prvenstveno struje i topline, tako da sumnjam da će to podnijeti bez većih posljedica. Moraju cijeli sustav obračuna mijenjati, dobili su rokove da u nekoliko slijedećih dana pošalju akontacije ljudima za struju koje moraju preračunati po novoj metodologiji, pronaći one koji troše više i poslati nove akontacije s ovim promjenama. Dio nas će to odmah osjetiti, a dio tek u travnju kad stignu obračuni.”

“Nadajmo se da će nam dobra hidrologija i blaga zima pomoći, a možda i Vlada ako izbriše stavak 5. članka 2. Uredbe o otklanjanju poremećaja na tržištu energenata”, zaključuje Kurtović.