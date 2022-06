Podijeli:







Izvor: Goran Stanzl/PIXSELL, Umjetnost komunikacije, N1 / Ilustracija

Davor Bernardić govorio je ranije danas na N1 televiziji o planovima Socijaldemokrata. Rekao je kako su oni najjači opozicijski klub, ali da se ne može ništa napraviti bez baze ljudi na terenu. Bernardić kaže i kako Socijaldemokrati rade na ozbiljnim politikama za Hrvatsku te da im je cilj da "naša zemlja ide naprijed". Komunikacijskog stručnjaka s Hrvatskog katoličkog sveučilišta, dr. sc. Kristijana Sedaka, pitali smo o političkoj budućnosti ove platforme, ali i samog Davora Bernardića.

“Ako krenemo od toga kako je do sada to izgledalo u Hrvatskoj, sve političke opcije koje su nastale raskolom od matice su se i vratile matici. Bile su propali projekti, ali oni ambiciozni su se vraćali u maticu, osobito nakon što bi došlo do persolnalnih promjena, onda bi tražili povratak. Nisu oni sami otišli, njih su izbacili”, kaže Sedak govoreći o Socijaldemokratima.

Sličnosti Bernardića i Filipovića

Što se tiče Davora Bernardića, profesor Sedak kaže kako ima sličnosti između njega i HDZ-ovog Davora Filipovića.

vezana vijest Bernardić: Hrvatska ima nekoliko mogućnosti za smanjivanje cijena goriva

“Bernardić je dobar dečko hrvatske politike, ali nažalost nema liderske sposobnosti i apsolutni je antitalent za politiku. To se vidjelo na jako puno gafova koje je radio. Mogu ga usporediti s Davorom Filipovićem. Imaju sličnu pozadinu, respektabilne akademske rezultate i da su ostali u tom segmetu, lakše bi si stvorili ime. U javnosti ne ulijevaju baš povjerenje”, objašnjava Sedak.

On kaže kako ni sama matica, SDP, ne stoji dobro, tako da nije čudo da je jedan segment koji se odvojio od nje preodređen na propast. “Ne postoji svjetonazorska razlika između SDP-a i Socijaldemokrata, čak ni u imenu. Nisu stvorili ni ime po kojemu bi bili prepoznatljivi. Tu su jedino personalne razlike, gola borba za moć u okviru SDP-a, ni tu ne vidim nikakve prilike za Bernardića i ekipu”, kaže Sedak.

Dobar odnos prema SDP-u

Što se tiče Bernardićevih izjava o SDP-u, one su, s komunikacijskog gledišta, dobre, kaže profesor Sedak. Bernardić je ranije, podsjetimo, rekao kako je svjestan da je i SDP napravio neke krive poteze, ali je naglasio kako misli da je Račanova Vlada bila najuspješnija hrvatska vlada. “Račan nas je izvukao iz vanjskopolitičkog mraka. Račan je izgradio najmodernije autoceste u Europi, reformirali smo mirovinski sustav, započeli smo pregovore i s EU-om i s NATO-om. Iz ove perspektive usudio bih se reći da je Račanova Vlada bila je najuspješnija hrvatska Vlada”, rekao je Bernardić ranije na N1.

“Dobro je napravio što nije ostao u frustraciji, kao u brakorazvondom postupku, dosta je to pozitivno komentirao”, kaže.

“Rekao je da imaju 2.000 članova, to dosta nevjerodostojno izgleda dok to ne potkrijepe nekako, nekim događanjima koja će okupiti toliko ljudi ili imenima poznatih koji su pristupili toj platformi”, govori Sedak.

Povratak u SDP kad ode Grbin

Profesor Sedak smatra i da Bernardić ima šanse vratiti se u SDP, jednom kad s čela stranke ode Peđa Grbin.

“Da, onog trenutka kad Grbin više neće biti predsjednik stranke. Bernardić to želi, on je socijaldemokrat, on je dio SDP-a, on je odrastao u SDP-u, on nije napravio ništa kontra stranke da bi mu netko onemogućio taj povratak. I to je logičan nastavak njegove iole uspješne karijere, u okviru SDP-a”, zaključuje profesor Sedak.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.