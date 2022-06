Podijeli:







Izvor: N1

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je u utorak uoči sjednice Vlade slučaj ministra Tome Medveda te napise da će se zbog njega najmanje jedan policijski službenik s graničnog prijelaza Županja-Orašje, između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, naći pred stegovnim sudom.

“Istina je da mene kolega Medved nije nazvao, istina je i da se nije žalio na postupanje policije, a kamoli da bi sugerirao neko kažnjavanje. Svaka policija ima prioritetni prijelaz granica, to znači kontrolu koja se odvija na prioritetan način, a da se ne čeka u redu. Bio to dužnosnik iz Austrije, Slovenije, Srbije… To je redovita procedura. Ono što je činjenica, to je da je koelga Medved čekao u redu, prošao prijelaz redovno, ne prioritetno i zbog toga policija vodi određeni postupak. Zbog sebe. To je naš posao. Zbog sebe moramo provjeravati sve situacije koje eventualno nisu odrađene onako kako bi trebalo biti. I to se radi, koliko mi je poznato. Ovdje se radi o dužosniku Vlade koji je uredno, iako nije morao i trebao, čekao red, ništa nije tražio za sebe i sad odjednom ispada da se netko tko je skroman mora braniti zbog vlastite skromnosti. A ministar Medved to jest”, rekao je Božinović dodavši da ne zna da protiv nekoga ide stegovni postupak, već da se slučaj istražuje.

Božinović kaže da je Ministarstvo branitelja pisalo MUP-u, a ne ministar.

“Ministarstvo branitelja, koliko je meni poznato, nije ministar. Da je pisao ministar, pisao bi valdja meni. Ja mislim da su se oni samo raspitivali kakva je procedura, jesu li možda oni pogriješili u toj najavi i nakon toga je policija utvrdila u ovoj fazi da je moguće da je došlo do određenih propusta od strane policije. Moguće da je netko napravio grešku, nije ona ogormna, ali mi moramo reagirati na sve takve situacije kako nam se ne bi događale u budućnosti. Ako i je, to je neki individualni propust, no sve to govorim u kondicionalu”, rekao je Božinović.

Podsjetimo, portal Telegram objavio je da je na graničnom prijelazu ministar Medved sredinom svibnja morao čekati u redu, kao i ostali prekogranični putnici, unatoč tome što je njegov prelazak bio unaprijed najavljen pa se očekivalo da će imati tretman, kao i ostale štićene osobe i diplomatski predstavnici stranih država koji granicu prelaze bez čekanja.

“Zločesto i zlonamjerno mi se imputira i sve je to laž. Nisam zvao ministra Božinovića niti sam tražio da se ikoga sankcionira”, bila je jutros prva reakcija ministra hrvatskih branitelja i potpredsjednika Vlade.

“Čekao sam u redu kao i svi ostali i nisam nikoga zvao, niti intervenirao. Uvijek poštujem sve propise i svojim primjerom želim pokazati da je to moguće, nemam osobno osiguranje i na službena putovanja se nerijetko znam i sam voziti”, rekao je Medved Jutarnjem listu.

