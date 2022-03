I više od 1000 kuna godišnje za bankarske naknade

Podijeli:







Izvor: Photo by Pickawood on Unsplash

Samo za korištenje računa u banci i provođenje najosnovnijih transakcija, na što su primorani svi koji primaju plaće i mirovine, građani godišnje plate i više od tisuću kuna naknada, koriste li “pakete” koji bi im trebali – smanjiti trošak, piše u srijedu Večernji list.

Druge zakonite opcije nemaju. Manje su pogođeni umirovljenici i studenti, prvi jer mahom ionako jedva preživljavaju od mizernih mirovina, drugi jer najčešće vlastitih stalnih prihoda nemaju pa su njihove naknade niže, no svi koji ekstenzivnije koriste bankarske usluge znaju kolika je cijena njihova korištenja koja posljednjih godina cilja i na sve veći trošak podizanja vlastitog novca jer su banke masovno počele uvoditi naknade za podizanje gotovine na šalterima.

Teško se oteti dojmu da je učinak jednak tome kao da je nametnut još jedan porez svima koji imaju primitke.

U PBZ-u, koji među velikim bankama naplaćuje najmanju naknadu za korištenje tekućeg računa, iako ju je lani poskupio, ona iznosi od 5,4 do devet kuna mjesečno, a oni nemaju ni standardne “pakete”, nego za korištenje više proizvoda odobravaju popuste koji se za tekući račun kreću od 0,5 do dva postotna boda. Od 1. siječnja mladima do 25 godina ne naplaćuju naknadu, no studentima do 27. godine života ona iznosi od 2,99 do 4,98 kuna. Standardna naknada za vođenje tekućeg računa u kunama kreće se u rasponu od 5,40 do devet kuna, a za umirovljenike od 2,70 do 4,50 kuna mjesečno.

Zabina je naknada za korištenje tekućeg računa 12 kuna, a cijena “paketa” više proizvoda u rasponu od 40 do 120 kuna mjesečno.

Addiko je u studenome prošle godine poskupio vođenje tekućeg i žiroračuna sa 13,50 na 25 kuna, no ukinuli su naknadu za korištenje mobilne aplikacije koja je dotad stajala 13,5 kuna i objedinili uslugu. Paketi su im u rasponu od 34 do 104 kune mjesečno. Za umirovljenike je u Addiku korištenje tekućeg računa jeftinije, iznosi 7,80 kuna bez prešutnog prekoračenja, no uz prekoračenje i uz dodatne kartice penje se na 21,5 kunu mjesečno. Trenutačno im do kraja godine traje akcija za nove klijente u kojoj se plaćaju 50 posto niže naknade za korištenje paketa.

HPB je najavio poskupljenje pa će od 11. travnja naknada za vođenje računa umjesto 10 iznositi 12 kuna. Cijena paketa je u rasponu od četiri do 66 kuna mjesečno.

OTP naplaćuje naknadu od 12 kuna mjesečno, paketa ima i besplatnih, za studente, do onih koji stoje 120 kuna mjesečno. U Erste banci naknada za korištenje tekućeg računa iznosi 12 kuna mjesečno, umirovljenicima pet kuna, dok se mladima do 26 godina ne naplaćuje.

Ovo su orijentacijski iznosi za korištenje osnovnih usluga. Ima ih nebrojeno i banke ih kontinuirano poskupljuju, piše novinarka Večernjeg lista Valentina Wiesner.

