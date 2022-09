I danas kiša i grmljavinski pljuskovi. Kad će kraj ovakvog vremena?

Podijeli:







Izvor: Sanjin Strukic/PIXSELL

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Ciklona zapadno od Islanda i duboka ciklona nad Baltičkim morem, a među njima visoki tlak anticiklone iznad zapadne Europe, uzrokuju pojačano sjeverno visinsko strujanje prema Alpama i razvoj ciklone nad Genovskim zaljevom. Nad našim krajevima dolazi do miješanja hladnog zraka sa sjevera i toplog vlažnog zraka sa Sredozemnog mora što pogoduje stvaranju nestabilnosti i obilnih oborina.

Nestabilan vlažan zrak sporo se premješta prema istoku i Crnom moru. Hladan zrak prodire nad Panonsku nizinu i prelijeva se preko Velebita uzrokujući jaku, mjestimice olujnu buru.

Noćas je kiša padala u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i Gorskom kotaru. Prema jutrošnjim mjerenjima neslužbene mreže pljusak.com noćas je palo od 30 do 50 litara oborine na četvorni metar.

Danas će vrijeme biti oblačno s kišom. Na Jadranu i uz Jadran mogući su grmljavinski pljuskovi. Uz pljuskove, obilna oborina moguća je na Kvarneru u Lici i Gorskom kotaru te na jugu Dalmacije. Promjenjivo oblačno s kraćim sunčanim razdobljima bit će na srednjem Jadranu. Poslijepodne i navečer u zapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu prestanak oborina i djelomično razvedravanje. Puhat će sjeverni vjetrovi, na Jadranu umjerena i jaka, mjestimice olujna bura koja će se premještati od sjevernog prema južnom Jadranu.

Nakon zahlađenja stabilizacija

Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti između 10 i 15, na sjevernom Jadranu od 16 do 21, a na srednjem i južnom i dalje toplo s temperaturama od 21 do 27 °C. U nedjelju stabilizacija vremena prestanak oborina i djelomično sunčano. Ujutro u kotlinama rijeka i u planinskim dolinama magla. Na Jadranu bura u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, a na Jadranu od 10 do 15 °C. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 °C, na otocima i uz obalu Jadrana oko 26°C.

Nakon zahlađenja i oborine idući tjedan vrijeme će se stabilizirati. U ponedjeljak više naoblake i rijetki pljuskovi mogući su još na Jadranu i uz Jadran. U unutrašnjosti pretežno sunčano uz promjenljivu naoblaku i porast temperature zraka. Ujutro u kotlinama unutrašnjosti i uz riječne tokove moguća je magla. U planinskim krajevima unutrašnjosti poslijepodne slab razvoj dnevne naoblake.

