HURO: U Zagrebu nedostaje oko 4000 mjesta u jaslicama i vrtićima

Nakon što su stigle neslužbene informacije da bi broj djece koji se nije uspio upisati u zagrebačke vrtiće mogao bi biti veći nego lani, iz udruge HURO i Građanske inicijative "U djeci je budućnost" priopćenjem za medije izrazili su svoje negodovanje potezima aktualne gradske vlasti.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Aktualna gradska vlast niti zna niti želi pokrenuti rješavanje višegodišnjeg problema nedostatka jasličkih i vrtićkih mjesta, jer od dolaska na vlast pa do danas nisu osigurali niti jedno dodatno slobodno mjesto u vrtiću. Kršenje DPS-a zbog preopterećenosti sustava nastavit će se očito i dalje, na što je HURO upozoravao krajem 2021. kad je gradska vlast pokrenula izmjenu Odluke s namjerom ukidanja mjere roditelj odgojitelj, odnosno umanjenje mjesečne naknade na tisuću kuna za roditelje odgojitelje korisnike mjere s djecom jasličke i vrtićke dobi.

Jedan od ciljeva kreiranja mjere roditelj odgojitelj bio je i da se oslobode vrtićka mjesta za djecu zaposlenih roditelja, a prvo što je ova gradska vlast napravila bio je napad i pokušaj ukidanja mjere, bez ikakvog plana za osiguravanjem brige i skrbi o djeci vrtićke dobi u ovoj mjeri, kojih je oko 6000.

Dakle, iako ponavljaju kako ukidaju mjeru jer je njihova zadaća da skrbe o svim roditeljima i svoj djeci u Gradu Zagrebu, da je ulaganje u gradnju institucija predškolskog odgoja važno za sve (što nije sporno, ali ne na način da se obiteljima preko noći ukidaju stečena prava), do sada nije izgrađen niti jedan novi vrtić, nije prenamijenjen niti jedan adekvatan prostor za tu svrhu, a od obećanja građanima izgleda će ostati samo obećanja, koja su za kapacitete Tomaševića i ostatka ekipa san s noćnom morom – 4 nova vrtića u ovoj i 12 u narednoj godini.

Aktualni rezultat upisa u vrtiće, prema upravo doznatoj informaciji nedostaje 4030 mjesta, pokazuje alarmantno stanje s prostornim nedostatkom za svu djecu roditelja koji žele svoje mjesto u vrtićima i to bez djece korisnika mjere roditelj odgojitelj, koji zahvaljujući sudskom Rješenju o odgodi stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dalje koriste svoje pravo na puni iznos novčane naknade do donošenja konačne odluke suda, te time nisu prisiljeni zbrinuti oko 6000 svoje djece jasličke i vrtićke dobi, kako bi tražili zaposlenje, jer od 1000 kuna mjesečne naknade koju nudi gradska vlast ne bi mogli podmirivati ni osnovne životne potrebe.

Visoki upravni sud RH je svojim reagiranjem potvrdio ono na što HURO upozorava cijelo vrijeme – ukidanjem odnosno smanjenjem naknade za roditelje odgojitelje nastao bi kaos zbog nemogućnosti zbrinjavanja djece, te je sudska odluka išla na ruku i gradu i roditeljima, jer drago nam je da su mnogi zaposleni roditelji ipak mogli biti mirniji prilikom apliciranja za vrtićko mjesto.

No, ispostavilo se kako ni to nije dovoljno da se pokaže nesposobnost gradonačelnika Tomaševića koji se ne zna nositi s ovim teretom, jer potreban je ogroman angažman za rješavanje aktualnog, a njemu je, čini se, bitnije hodanje po koncertima i paradama, kao i naslikavanje po događajima, umjesto da okupi stručne i sposobne ljude, te napokon krene s konkretnim potezima rješavanja i ovog velikog gradskog problema.

Prošlo je nekoliko mjeseci od kad smo alarmirali kako se dogradonačelnica Dolenec dosjetila kako bi desetak mjesnih odbora prenamijenili u područne vrtiće, dokazalo se kako ni to nije jednostavno, jer prostori nisu adekvatni ili bi trebalo izmjestiti društva i aktivnosti, a ako neki i jest, gdje je zapelo, hoće li do rujna biti spremno kako bi se lista neupisanih smanjila barem za nekoliko destetaka djece?! Što je s idejom o zakupu poslovnih prostora, hoće li i taj model osigurati smještaj neke od neupisane djece?!

Dogradonačelnica Dolenec od siječnja 2022. govori o ubrzanom investiranju u vrtiće, o 25 milijuna kuna za intervencijske mjere, do sada ništa nisu ponudili, a koliko bi tek koštale sve prihvatljive kompenzacijske?! Pitanja je mnogo i sve to zbog toga što se i u predizbornoj kampanji nisu pripremali za stvarne probleme koje vođenjem gradom, u odnosu na aktivizam, zahtijeva i dosnosi.

Muku muče kao i na mnogim drugim poljima djelovanja u sklopu svojih politika. Ne rade ili im ne polazi za rukom ništa što je nužno za uspješno funkcioniranje velikog grada, a pored najvećeg proračuna ikad izglasanog, 15 milijardi kuna, oni se sada bave kadroviranjem svojih ljudi u gradskim institucijama, promoviranjem ideologije, a od najavljivanih promjena ništa na vidiku i to sve dok se grad vidljivo guši u smeću, jer ni za to što im je bila okosnica aktivizma nisu sposobni.

Od ekologije do ideologije. Oni kao da vjeruju kako ih čeka još nekoliko mandata, ali test vladavine platforme Možemo! u gradu Zagrebu pokazuje da takve sigurno ne želimo ni u gradu niti na nacionalnoj vlasti. Zeleni u kombinaciji sa socijal demokratima nisu za očekivanje niti dobitna kombinacija za pokrenuti promjene na bolje. Grad je dužan ulaganjima osigurati dovoljan broj mjesta u vrtićima, ali Tomaševiću to nije na popisu za djelovanje. Uglavnom kuknjavom krivicu za sve još uvijek prebacuju na pokojnog gradonačelnika, a korisnike prava na mjeru roditelj odgojitelj imaju namjeru optuživati za nešto što neće ionako odraditi, jer eto baš to nešto košta koliko i isplata korisnika.

Kako je saborska zastupnica Benčić u emisiji HRT-a “Oporbeni zarez” od 6. lipnja izjavila: za taj novac se mogu obnoviti svi mostovi u gradu Zagrebu! Eto, izdvajanje za RO je postalo mjerna jedinica koliko košta neko ulaganje u gradu. Pa tako u njihovim izjavama izgradnja novog vrtića košta koliko mjesečno korisnici RO (baš 40 mil kuna), obnova mostova košta kao svi korisnici mjere RO godišnje (neistinitih napuhanih 600 mil kuna). Izgovori za nedjelovanje i nesposobnost, kao i to da će zbog daljnjeg trajanja punog opsega mjere roditelj odgojitelj morati rebalansom zakinuti neku društvenu skupinu. Svjesno i namjerno navlačenje bijesa dijela sugrađana na korisnike ponuđenog prava, jer njima su obitelji s djecom na zadnjem mjestu, a očito djeca nepoželjna u gradu kojem su na vlasti.

Putem NPOO-a imaju priliku doći do novčanih sredstava za izgradnju novih vrtića, ako je samo novac problem, ali oni ne žele graditi niti bez plana imaju gdje graditi.

Ne uozbilji li se gradska vlast, naziv njihove ekipe postat će nam mjerna jedinica za nesposobnost”, navode u priopćenju.

