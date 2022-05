HUBOL: Povećan iznos za sistematske preglede liječnika mrtvo slovo na papiru

Podijeli:







Iz Hrvatske udruge bolničkih liječnika u priopćenju su upozorili da je povećani iznos za sistematske preglede u temeljnom kolektivnom ugovoru tek mrtvo slovo na papiru te da zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj ne provode sistematske preglede liječnika.

“Usprkos povećanju iznosa za sistematske preglede zaposlenika s 500 na 1.200 kuna koje je osigurao novi temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, ovo pravo će, bez duboke promjene dosadašnje prakse, za liječnike i ostale zdravstvene djelatnike ostati mrtvo slovo na papiru”, upozorila je Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) u priopćenju.

HUBOL traži od svih poslodavaca u zdravstvu da liječnicima i drugim zaposlenicima osiguraju stvarnu mogućnost korištenja sistematskih pregleda te da se opseg tih pregleda izjednači s onima koje uživaju zaposlenici u znanosti i visokom obrazovanju. Naime, i dosadašnji temeljni kolektivni ugovor iz 2017. garantirao je pravo na sistematski pregled na teret poslodavca. Pored sistematskog pregleda, liječnici bi trebali prolaziti i periodične preglede, sukladno Zakonu o zaštiti na radu i Pravilniku o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom, kažu iz HUBOL-a.

Međutim, u stvarnosti sistematski pregledi na teret poslodavca su iznimka i rijetkost, te se u većini zdravstvenih ustanova uopće ne provode. Unatoč tome što je Vlada još 2015. godine usvojila Nacionalni program zaštite zdravlja i sigurnosti na radu osoba zaposlenih u djelatnosti zdravstvene zaštite (2015.-2020.), zdravstveno stanje zaposlenika u zdravstvu redovito se kontrolira kod iznimno malog broja djelatnika. Pri tome, upozoravaju iz HUBOL-a, zdravstvo je grana s najvećim brojem oboljelih zbog utjecaja radnog mjesta. Liječnički posao iznimno je odgovoran i stresan, a mnogi liječnici odrađuju veliki broj prekovremenih sati. Preopterećenost poslom, izrazita zahtjevnost i složenost poslova koje obavljaju liječnici, noćni rad, izloženost različitim fizikalnim, biološkim i kemijskim agensima, čine liječnike osjetljivom skupinom za razvoj različitih bolesti. HUBOL naglašava da je, stoga, neshvatljivo da mnogim liječnicima, koji provode sve vrste zdravstvenih pregleda, poslodavci nisu osigurali niti jedan sistematski pregled tijekom više od 20 godina radnog staža.

„Izvrsno je da je iznos za sistematske preglede u novom temeljnom kolektivnom ugovoru značajno povećan. No, kako sada stoje stvari, to je mrtvo slovo na papiru. Za liječnike je ključno da uistinu mogu ostvariti to pravo, što nije slučaj u većini bolnica. Stoga HUBOL postavlja pitanje: ako su u državnom proračunu predviđena sredstva za sistematske preglede, zašto mnoge zdravstvene ustanove NE osiguravaju sistematske preglede za svoje zaposlenike? Logično pitanje koje slijedi je: gdje je proračunski novac namijenjen sistematskim pregledima liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika“, ističe predsjednica HUBOL-a, Ivana Šmit, dr.med.

Pored neprovođenja sistematskih pregleda u mnogim zdravstvenim ustanovama, HUBOL upozorava da su liječnici i u onim ustanovama u zdravstvu gdje se provode sistematski zakinuti u odnosu na npr. zaposlene u visokom obrazovanju i znanosti. Naime, propisani sadržaj i opseg sistematskih pregleda u visokom obrazovanju i znanosti je puno širi i opsežniji te uključuje npr. širi spektar laboratorijskih pretraga, te preglede internista i okulista, EKG, ultrazvuk abdomena, denzitometriju i RTG srca i pluća, što sve ne sadrže sistematski pregledi liječnika zaposlenih u bolnicama, navode iz HUBOL-a.