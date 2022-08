Podijeli:







Neke bolnice već su u u srpnju zatražile od Ministarstva zdravstva dostavu remdesivira, ali Ministarstvo zdravstva ih je obavijestilo da lijeka nema, poručili su iz Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL) reagirajući na današnje priopćenje ministarstva.

Podsjetimo, ministarstvo je ranije danas objavilo da se na zalihama u 26 hrvatskih kliničkih bolničkih centara, županijskim i općim bolnicama trenutno nalaze 483 doze lijeka Veklury, poznatijeg pod nazivom remdesivir, te 236 doza lijeka Ronapreve koji je njegova inačica, što ocjenjuju dostatnim za sve trenutne potrebe.

“Svaka bolnica i zdravstvena ustanova upoznata je sa spomenutom praksom koja nalaže upućivanje zahtjeva za lijekovima koji su potrebni pacijentima u tim ustanovama, a ukoliko je u nekoj od bolnica ili zdravstvenih ustanova došlo do nedostatka navedenih lijekova čime je uskraćena odgovarajuća zdravstvena skrb za bolesnike, Ministarstvo zdravstva provest će dodatne provjere i utvrditi eventualnu odgovornost nadležnih u segmentu koordinacije i opskrbe lijekovima pojedinih bolnica ili zdravstvenih ustanova”, kazali su iz ministarstva.

HUBOL, međutim, tvrdi da su bolnice koje su bile pri kraju pri kraju sa zalihama remdesivira dobile odbijenicu kada su sredinom srpnja od Službe za lijekove Ministarstva zdravstva zatražile da im se on dostavi, s obrazloženjem da ga više nema i da će Ministarstvo krenuti u nabavu i obavijestiti bolnice kad nabavi lijek.

“Te bolnice su svoje zalihe potrošile, a do danas tj. nekoliko tjedana kasnije remdesivir nije stigao u te bolnice i one ga nemaju. Lijek remdesivir se naručuje isključivo preko Ministarstva, bolnice ga ne mogu same nabaviti. Lijek Ronapreve, koji ministar također spominje, nema učinka u liječenju bolesti COVID-19 izazvane omicron sojem novog koronavirusa”, poručuju iz HUBOL-a.

“Zalihe nedostatne”

HUBOL pojašnjava da se za liječenje jednog COVID-19 pacijenta daje šest bočica remdesivira.

“U Hrvatskoj, kaže ministar Beroš, ima ukupno 483 bočice što je dostatno za liječenje 80 pacijenata. U bolnicama je trenutno 613 COVID pacijenata. Jasno je da su zalihe nedostatne za cijelu Hrvatsku”, smatraju u HUBOL-u.

Dodaju i da je u nekim bolnicama remdesivira bilo i imaju ga još uvijek, ali da su i njihove zalihe pri kraju.

“Ministarstvo se tek nakon tragične smrti Vladimira Matijanića dosjetilo zatražiti inventuru lijeka kako bi saznalo koje bolnice ga imaju, a koje ne. Kako je Ministarstvo zaduženo za distribuciju ovog lijeka, isključivo na Ministarstvu je bila odgovornost da istraži stanje zalihe lijeka po bolnicama i da ga redistribuira iz bolnica koje ga imaju u bolnice kojima nedostaje, dok ne stigne nova pošiljka lijeka”, zaključuje HUBOL.

