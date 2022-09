Podijeli:







Saborski zastupnik Hrvoje Zekanović koji je postao član Hrvatske demokršćanske stranke te se priklonio vladajućoj većini govorio je za N1 Studio uživo o prelasku iz oporbe u vladajuću većinu.

Kaže da mu je njegov svjetonazor sve te da od nekih ideja neće odustati ni milimetra.

“Moje politike će uvijek biti iste – desne, konzervativne i kršćanske. Moj svjetonazor i politička pozicija nisu se promijenili, moje su politike jasne. Promijenili su se samo partneri”, tvrdi Zekanović.

Podsjeća da je 2018. godine napustio vladajuću koaliciju zbog Istanbulske konvencije, koja mu se tada činila najvažnija i odlučio je otići u oporbu.

Volio bi, kako kaže, da taj dokument nije usvojen, da se može vratiti i dalje bi se borio protiv njega.

“Sada se promijenio kontekst. Ja sam promijenio retoriku. Kad sam u situaciji da biram između ravnozemljaške oporbe, izabrat ću razum i stabilnost, a to je trenutno vladajuća garnitura. U politici i ljubavi sve je dozvoljeno. Vjerojatno bih ponovio većinu onog što sam napravio”, objašnjava.

Volio bi, kaže, u vladajućoj većini vidjeti što više zastupnika njegovog svjetonazora.

“Kad bi nas bilo 50, 100 onda bi utjecaj političara kao što je Milorad Pupovac bio manji. Sve oni koji danas, pogotovo Most i Domovinski potrekt, mene kritiziraju zbog koalicije s Miloradom Pupovcem, pitam ih jednostavno pitanje – smeta li njima koalicija s Miloradom Pupovcem u Šibensko-kniskoj županiji, to su dvostruka mjerila… S Pupovcem nisam razgovarao i ne znam čime se bavi. Trenutno Milorad Pupovac nije tema, nema ga u medijima i politikama. Nisam rekao da mi ne smeta, volio bih da je u vladajućoj većini više zastupnika poput mene, mojih politika”, kaže.

Ističe kako su u Hrvatskoj dvije mogućnosti.

“Jedna je surađivati sa SDP-om i Radničkom frontom, a to radi Most, Domovinski pokret, Možemo i ove male stranke – to je ta ekipa. S druge strane imate trenutnu Vladu Andreja Plenkovića oko HDZ-a i Demokršćanske stranke. Ta koalicija nije idealna, niti je svaki zastupnik unutar HDZ-a idealan, niti u Demokršćanskoj stranci. To je tako”.

“Došao sam da budem kršćanski glas u politici “

Dodaje kako je trenutni svjetonazor vladajuće većine najsrodniji demokršćanskom, “znamo u kojem smo političkom spektru”, kaže Zekanović.

“Došao sam da se borim za kršćanske vrijednosti u politici, da budem kršćanski glas u politici”, tvrdi.

Tvrdi da njegov dolazak nije bio potenciran od strane Andreja Plenkovića i vladajuće većine. “Kad sam im rekao, to su prihvatili jer smatraju da je to dobro za vladajuću većinu. Nije se dogodilo da mi je netko nešto rekao i ponudio. Most boli što sam ja sam odlučujem o svom odlasku i povratku. Još bi bili u koaliciji s HDZ-om da ih nisu potjerali”.

