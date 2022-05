Hrvatskom novinaru prijetili ruski diplomati: “Tekst ćemo poslati Kadirovu”

Podijeli:







Izvor: N1

Novinar Večernjeg lista Hassan Haidar Diab je zbog teksta o čečenskom vođi Ramzanu Kadirovu početkom travnja dobio prijetnje ruskih diplomata zbog kojih je pod policijskom zaštitom, a nakon izvještaja SOA-e i MUP-a sigurnost mu je, kako je kazao u razgovoru za Hinu, zajamčio i hrvatski premijer.

Diab je dodatno pojasnio okolnosti prijetnji dvojice ruskih diplomata u Zagrebu od njih ukupno 18 prognanih krajem travnja, tri tjedna nakon objave njegova teksta o ulozi i načinu djelovanja Kadirova i “čečenskih kordona smrti” u ratu u Ukrajini.

No, prijetnje ruskih diplomata nastavile su se i nakon njihova protjerivanja iz Hrvatske sa zasad posljednjom porukom savjetnika za medije u ruskom veleposlanstvu Matveya Sidorova koju je Diab dobio uoči Svjetskog dana slobode medija – 3. svibnja.

“Izvještavanje o čečenskim kordonima smrti otpočetka se nije svidjelo ruskom veleposlanstvu u Hrvatskoj iz kojeg su me odmah nakon objave teksta kontaktirali telefonom, ironično poručivši kako sam napisao ‘sjajan članak'”, kazao je Diab.

“Početkom travnja objavio sam veliki tekst – analizu i svjedočenja ljudi o liku i djelu čečenskih boraca Ramzana Kadirova i kako su ubijali ljude u Ukrajini. U analizi sam duboko ušao tko je Kadirov i koliko su on i njegovi eskadroni smrti likvidirali novinara i političkih oponenata. To je zapravo bila iskra koja je ‘zapalila’ ljude u ruskom veleposlanstvu”, ističe Daib.

Dodaje i kako mu je, na dan objave tog teksta 4. travnja, negdje oko 10,35 sati, zazvonio telefon. “Začudio sam se što me zove savjetnik za medije Sidorov koji mi je rekao: Napisao si sjajne članke”, kazao je novinar. Odgovorio mu je ‘hvala’, na što mu je Sidorov rekao da mu politički tajnik Sergej Trofimov poručuje da će tekstove isti dan prevesti i poslati u Moskvu.

“Poruka tajnika Trofimova”

“Rekao sam nema veze pa vi sve ionako šaljete u Moskvu. Odgovorili su mi ‘Ne, ti nisi shvatio. Te tekstove ćemo poslati Kadirovu’. Pitao sam ga što to znači, znači li to da vi zapravo meni prijetite – šaljete moje tekstove čovjeku koji likvidira ljude”, kazao je Diab. Dodao je i da mu je ruski diplomat rekao da to može protumačiti kako želi, ali i da mu je onda, “kao da je malo došao pameti”, kazao da samo prenosi poruku tajnika Trofimova.

Novinar je nakon toga nazvao glavnog urednika Večernjeg lista Dražena Klarića, a poslije policiju i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića koji je bio na sastanku, no ubrzo mu se javio. Pitao me kada se sve to dogodilo, odgovorio sam mu prije sat vremena, kazao je Diab.

Ministar unutarnjih poslova je, dodao je novinar, rekao da u ovom slučaju nema čekanja jer “ne znaš s kim imaš posla” te da će zbog tih prijetnji odmah kontaktirati ravnatelja policije.

“Zanimljivo je, dok sam ja bio još na policiji, već sam dobio zaštitu. Dokaz je to koliko su to zaista bile ozbiljne prijetnje”, ocijenio je novinar. Nakon osam dana uslijedio i, kako kaže, neočekivani susret s premijerom Andrejem Plenkovićem i to na njegov poziv.

“12. travnja, osam dana nakon te prijetnje, glasnogovornik vlade Marko Milić mi se javio da dođem u vladu jer bi me premijer htio vidjeti. Nije mi palo na pamet da bi to moglo biti zbog toga. Došao sam u vladu, premijer me već čekao”, istaknuo je novinar.

“Zašto to nisi objavio dok smo bili u Zagrebu?”

“Danas sam dobio izvještaj iz SOA-e i MUP-a o upućenim prijetnjama, ali ne brini – ti si ovdje siguran. Naložio sam službama da učine sve za zaštite tebe i tvoju obitelj”, kazao je Diab prenoseći što mu je rekao premijer Plenković. Posebno je naglasio i njegove riječi da mu se ne “obraća kao premijer, nego kao čovjek, otac i građanin Hrvatske”.

“Gesta je bila fantastična, rekao mi je na kraju – štogod da se dogodi, javi. Mi ćemo sve poduzeti. Ne smije se dogoditi da ti bilo tko prijeti u Zagrebu. Rekoh hvala i otišao sam”, ispričao je Diab. No, i nakon protjerivanja ruskih diplomata, uslijedile su njihove dodatne poruke novinaru i to na Svjetski dan slobode medija – 3. svibnja.

“U Večernjem listu su odlučili da s tim ne izlazimo u javnost zbog moje sigurnosti. No, kada je to već izašlo u tjedniku Nacional i nakon što sam potvrdio prijetnje u tekstu objavljenom u Večernjem listu, opet sam dobio poruku. Nevjerojatno bahato i arogantno – od istog Sidorova u osam sati ujutro”, rekao je Diab.

“Hej, pozdrav Hassane, opet super članak, ali nije baš aktualan, zašto to nisi objavio dok smo bili u Zagrebu”. Nisam mu htio odgovoriti na tu njegovu poruku, no što ona uopće znači? Znači li to da su tekstovi bili objavljeni dok su oni bili u Zagrebu da bi me tukli ili ubili? Nevjerojatna je ta bahatost i arogancija, kaže je novinar.

Istaknuo je i kako je razgovarao s ozbiljnim stručnjacima za sigurnost te da su mu kazali da stvarno treba biti na oprezu, da su “Rusi preopasni” te da njihove prijetnje nikako ne smije olako shvatiti.

Zaključno, dao je poruku i svim novinarima koji prate rat u Ukrajini. “Naš zadatak je prenijeti patnje ljudi u Ukrajini. Ne smijemo odustati bez obzira na cijenu”, zaključio je Hassan Haidar Diab.

