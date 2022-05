Podijeli:







Izvor: N1

Gošća N1 Studija uživo bila je ministrica EU fondova i regionalnog razvoja Nataša Tramišak

Ministrica je danas uručila 35 ugovora vrijednosti 186 milijuna kuna, za projekte u sklopu programa “Energija i klimatske promjene”. Riječ je o ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane u sklopu tog programa, a u okviru Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje 2014.-2021.

“Raspisali smo poziv s kvalitetnim odazivom za proizvodnju obnovljive energije iz solarnih panela, za energiju iz mora i za energiju proizvedenu iz geotermalnih izvora. Imali smo 95 projektnih prijava lokalne samouprave i uspjeli smo dodijeliti čak 24,7 milijuna eura za implementaciju njihovih projekata”, rekla je Tramišak.

“Ovi projekti, radi se o sustavima postavljanja soalrnih panela za korištenje vlastitih potreba pojedinih institucija ili ustanova, ne govorimo o distribuciji i prodaji u mrežu. Valja istaknuti da je u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti jedna od predviđenih mjera je i proširenje HEP-ove mreže kako bismo imali veće mogućnosti i kapacitete uzimanja energije od proizvođača. Imamo plan do 2030. imati postavljeno 2500 megawatta instalirane snage fotonaponskih elektrana. Zasigurno treba raditi i na kapcitetu i jačanju energetske mreže samog HEP-a kako bi mogao primiti tu energiju”, dodala je Tramišak.

Komentirala je i plan zelene tranzicije iz EU fondova.

“Smjer EU-a, Zelena agenda do 2030. i onda cijeli paket za eneregetsku neutralnost do 2050., Hrvatska prati taj smjer. Kada govorimo o procesu programiranja koji je pred finalnom fazom prema EK, mi smo se odlučili 37 posto sredstava usmjeriti u zeleniju Europu, odnosno politiku postizanje zelenih energetskih ciljeva. Minimum je bio 30 posto, mi smo uspjeli doći do 37 posto. Sve to zajedno čini iznos alokacije više od dvije milijarde eura. Nakon odobrenja operativnih programa vrlo brzo će krenuti i prvi pozivi”, najavila je Tramišak.

