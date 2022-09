Hrvatski plin ostaje u Hrvatskoj? “To se ne može bez suglasnosti Mola”

Podijeli:







Izvor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Glavni urednik tjednika Nacional Berislav Jelinić komentirao je u Newsnightu N1 televizije aferu u Ini.

On kaže kako je malo vjerojatno da će hrvatski članovi Uprave sami otići ako postoji mogućnost da “dobiju otpremnine u slučaju da ih netko najuri”. “To pokazuje što su prioriteti hrvatskih članova Uprave”, kaže Jelinić.

Govoreći o izjavi ministra gospodarstva da hrvatski plin ostaje u Hrvatskoj Jelinić kaže: “Moje je ključno pitanje: Gdje ste gospodo bili sve ove godine? To smo se danas sjetili? To je elementarna nebriga za elementarne, strateške interese hrvatskih građana. Ova Vlada danas pokazuje interes za plin koji Ina proizvodi. To je apsolutno nečuveno. To se moralo napraviti ranije. Druga stvar, taj plin se ne može ostaviti bez suglasnosti Mola. Mol radi ono što može i tu je poziciju uglavnom stekao podmićivanjem visokih hrvatskih dužnosnika.”

“Zašto se šuti o uvjetima pod kojima hrvatska Ina izvozi hrvatsku naftu Mađarskoj”, pita Jelinić dodjući da “veliki brižnici za interese hrvatske države iz HDZ-ove Vlade šute kao zaliveni o tome”.

“Što je izvor sluganstva Hrvatske vlade prema mađarskom Molu”, pita se.

Jelinić kaže kako nije tajna da je bivši ministar Tomislav Ćorić bio umoran od svega pa je dobro uhljebljen u HNB, sukladno svojim kvalitetama. Što se tiče Zdravka Marića, on je, prema Jeliniću, korektno obavljao svoju funkciju, “na razini kvalitetnog računovođe”, ali imao je i čudnih veza s poduzetnicima. “To je koktel razloga i on je ostavio otvorena vrata za svoj povratak, možda i na više pozicije”, kaže.

“HDZ je u ovom trenutku u velikoj akciji čišćenja tragova u ovoj aferi koji vode do vrha stranke”, smatra glavni urednik Nacionala.

