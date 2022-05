Podijeli:







Izvor: N1

Anica Djamić, hrvatska veleposlanica, iz Kijeva se javila za Dnevnik N1 televizije i komentirala stanje u Ukrajini.

Veleposlanica je najprije opisala kakvo je sad stanje u ukrajinskoj prijestolnici, tri mjeseca od početka ruske agresije na Ukrajinu.

“Diše se lakše. Osjeća se da je Kijev prodisao. Otišlo je više od dva milijuna ljudi na početku, a oni se sada vraćaju tako da se i život vraća u Kijev”, rekla je Djamić.

VEZANA VIJEST Rusi tvrde da je usporavanje rata namjerno: Želimo izbjeći žrtve među civilima

Kaže da je u Ukrajini ostala nekolicina hrvatskih građana, između šest ili sedam, koji su svojom voljom ostali tu.

Komentirala je i koji je trenutak bio najteži od početka invazije.

“Možda su to bili oni prvi dani u Kijevu kada smo svi bili iznenađeni sveobuhvatnim ratovanjem. Ipak, to pitanje bih pretvorila u jednu pozitivnu dimneziju, a to je koji mi je trenutak bio najradosniji. Svakako je to bio povratak u Kijev”, istaknula je veleposlanica.

Osvrnula se i na ukrajinske branitelje. “Znamo da je Ukrajina odlučila braniti samu sebe. Za to joj je bila potrebna i međunarodna pomoć koja i dalje pristiže i mislim da i dalje treba Ukrajinu podržavati. Ukrajina je pokazala da je odlučna da brani svoj dom, obitelj i da ne da neprijatelju da pobijedi.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.