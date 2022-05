Podijeli:







Izvor: Goran Kovacic / Pixsell

Hrvatska se zalaže za izuzeće po kojem bi i nakon ove godine za potrebe rada rafinerije u Rijeci mogla uvoziti derivat za proizvodnju dizela, piše u petak Večernji list.

U raspravama među državama članicama u Vijeću EU, koje treba usvojiti prijedlog Europske komisije o embargu na uvoz ruske nafte za šest mjeseci i ruskih naftnih prerađevina do kraja godine, Hrvatska se zalaže za izuzeće po kojem bi i nakon ove godine za potrebe rada rafinerije u Rijeci mogla uvoziti tzv. vakuum plinsko ulje, neslužbeno doznaje Večernji list u Bruxellesu.

“VGO (Vacuum Gas Oil) je sirovina neophodna za proizvodnju dizela, a Inina rafinerija je optimizirana za njegovu upotrebu u proizvodnom ciklusu. Izvori opskrbe VGO-a na tržištu su prilično ograničeni. Slijedom toga, INA se zalaže za daljnju kupovinu VGO-a, kao što je to bio slučaj i dosad”, odgovorila je Ina na upit nakon neslužbene informacije iz Bruxellesa.

Rasprava u Vijeću EU počela je odmah u srijedu, kad je Europska komisija predložila šesti paket sankcija protiv Rusije s embargom na naftu kao ključnim dijelom paketa, a nastavljena je i jučer, vjerojatno će i sutra, jer još nema naznaka konsenzusa. Najveću prepreku predstavlja Mađarska, koja tvrdi da neće pristati na prijedlog Komisije koji bi toj zemlji, kao i Slovačkoj, ostavio mogućnost da rusku naftu kupuju do kraja 2023., dulje od ostalih država članica. Mađari su na prvom sastanku u srijedu rekli da traže permanentno izuzeće, dok su Slovaci navodno tražili izuzeće do 2025., a Češka i Bugarska signalizirale su da bi i one rado bile izuzete od embarga, barem do kraja 2023., kako je Komisija predložila za Mađarsku i Slovačku.

Grčka, kako dnevnik neslužbeno doznajemo, nije sretna zbog toga što Komisija u prijedlogu novih sankcija predviđa zabranu prevoženja ili osiguranja prijevoza ruske nafte bilo gdje u svijetu. Takva odredba pogađa grčke i druge europske brodare, ali poanta kojom se Komisija vodila je da se spriječi mogućnost da naftu koja je išla u EU Rusi jednostavno preusmjere prema drugim kupcima u svijetu.

O svemu se još raspravlja i konačna odluka o embargu na rusku naftu može na kraju biti usvojena u obliku koji odstupa od Komisijina prijedloga. Zasad nema naznaka o tome nailazi li hrvatski zahtjev na plodno tlo ili ne, piše novinar Večernjeg lista Tomislav Krasnec.