Hrvatska Srbima omiljena destinacija: “Svatko s dobrim namjerama je dobrodošao”

Podijeli:







Izvor: N1

Iako neki srpski političari uporno svojim građanima šalju poruke da ne odlaze na ljetovanje u Hrvatsku i da svoj novac ne troše ovdje, čini se da odjeka nema. Prema službenim podacima, ove je godine Hrvatsku kao svoju ljetnu destinaciju izabralo čak 20 posto više građana Srbije nego rekordne predkrizne 2019. I ne dolaze ovdje samo uživati, dio ih je u Hrvatskoj pronašao i posao u hrvatskom turizmu. Koji bez stranih radnike već neko vrijeme uopće ne može funkcionirati.

I ovo ljeto 27-godišnji Milan iz Novog Sada provodi radno na hrvatskom Jadranu.

vezana vijest Miletić odgovorio gradonačelniku Novog Sada: “Evo zašto Istru posjećuju Srbi”

“Ovdje sam već treću sezonu, drugu u Crikvenici. Jedne sam godine bio na Bolu na Braču”, rekao je. Dodao je da je zadovoljan plaćom te planira i dalje dolaziti.

Bez radne snage iz inozemstva sezonu ne bi mogli preživjeti ni u ovom hotelu s četiri zvjezdice. Hotel je pun, većinom stranih gostiju.

“Tržište rada je ove godine bilo vrlo teško, čak i teže nego prošle godine. Prošle godine udio stranih radnika bio je 20 posto, u našoj radnoj snazi, ove godine 40 posto. Odnosno prošle godine sto radnika, ove godine tristo”, kaže direktor hotela Katarina u Selcu Domagoj Grgić.

Trendovi se mijenjaju pa je tako ove godine najviše radnika stiglo iz Indije i Nepala. Ali i dalje ima i radnika iz susjednih zemalja. Milan dolazi iz Novog Sada.

“Zadovoljan sam. Kad sam ovdje još, znači da sam zadovoljan. Da nisam, sigurno bih otišao. Ovo mi je treća sezona na Jadranu, što se tiče Hrvatske”, navodi radnik iz Beograda Milan.

“Radnici iz Srbije su nama stvarno vrlo dobri, tu ne postoji jezična barijera, što je vrlo bitno. Tako da, zadovoljni smo i s radnicima i iz Srbije i iz Bosne, a pogotovo Makedonije ove godine, moram reći”, naglašava direktor hotela Katarina u Selcu Domagoj Grgić.

Vučić protiv ljetovanja u Hrvatskoj

Neka ima tko što hoće u Hrvatskoj, ali on nema i njega to ne zanima, ističe danas ponovno srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić kojeg hrvatskog more ili, kako kaže, primorje, isto tako ne zanima.

Vučić i ostali SNS-ovci nastoje ovih dana zaokupiti srpsku javnost raspravom o tome je li ljetovanje u Hrvatskoj nedomoljubno.

“Još veći grijeh mi je što ne želim ići kod njih na more. Niti kome branim, niti vodim kampanju protiv toga. Tisuće naših ljudi je otišlo na njihovo primorje. Pošto nije more njihovo. Da odgovaram na priče, na to što kažu, pa Vučić nema ništa u Hrvatskoj. Pošto mi nisu mogli naći kvadratni metar ručnika. Sad ja sam kriv što neki drugi imaju. Neka imaju, njihova stvar”, rekao je Vučić.

vezana vijest Gradonačelnik Novog Sada: Nikad neću razumjeti Srbe koji ljetuju u Hrvatskoj

Turiste na plažama izjave srpskih političara koji svojim građanima govore da ne odlaze na ljetovanje u Hrvatsku, ne impresioniraju previše.

“Mislim da svaki čovjek može svoj novac trošiti onako kako ga je zaradio. Ako si ga pošteno zaradio, možeš ga potrošiti gdje treba. A ne da meni netko treba govoriti gdje bih ja svoj novac trošio. More je ovdje, svatko s dobrim namjerama je dobrodošao”, kaže turist Zoran.

“Ne bih to komentirao. To je već politika. Što se tiče naroda, oni mogu doći i ponašati se slobodno”, smatra turist Kruno.

“Dobrodošli svagdje. Ne trebaju slušati političare. Ja sam došla ovdje, nisam slušala nikoga, zato što mi je lijepo. Jel tako?”, navodi turistica Susie.

I to bi trebao biti i jedini kriterij. Ljetujte tamo gdje vam je lijepo i gdje se osjećate dobro i dobrodošlo. Pa tko što govorio.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.