Hrvatska obilježila Dan pobjede: “Ova zastava je simbol naše slobode”

Podijeli:







Izvor: N1

Prije 27 godina u 9 sati i 43 minute Hrvatska vojska oslobodila je Knin, a potom se zavijorila 20 metarska hrvatska zastava na Kninskoj tvrđavi. Hrvatske vojne i redarstvene snage su nakon četiri godine okupacije u samo 84 sata oslobodile gotovo 11 tisuća četvornih kilometara okupiranih područja i gradova u sjevernoj Dalmaciji, Lici, Banovini i Kordunu, odnosno gotovo petinu države. Dan koji je označio kraj okupacije i pad velikorspke paradržave slavimo kao Dan pobjede i Domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja.

Vijori se hrvatska zastava na Kninskoj tvrđavi kao 5. kolovoza 1995. godine. Snažne emocije i danas.

vezana vijest “Ne doživljava se veličina ovog dana. Ne znamo se ponašati kao pobjednici”

“Ta zastava je simbol naše slobode. Ponijela bih ju doma tako da je djeca moje djece imaju kao uspomenu. Tata mi je bio pred očima, zbog njega sam ovdje. Njemu i svima koji su dali živote za obranu naše domovine dugujemo tu čast i kad ju primim u svoje ruke osjećam strahopoštovanje prema tom komadu tkanine”, rekla je kćer branitelja Alica Staničić.

Živo sjećanje i iznimna snaga prate sudionike Domovinskog rata i vojno redarstvene operacije Oluja.

“Dragi hrvatski branitelji bili ste i ostanite domovini vjerni jer nitko ne može bolje razumijeti Hrvatsku vojsku i policiju od onih koji su je stvarali. Niti više voljeti hrvatsku državu od onih koji su je branili. Hrvatska u srcu”, poručio je umirovljeni general Mladen Markač.

Prvi put preletjeli i helikopteri Black Hawk

Uz simbole hrvatske pobjede, krila oluje i hrvatsko topništvo tvrđavu su preletjeli prvi put i helikopteri Black Hawk. Doći na mjesto gdje je sve počelo i završilo, kako kaže stožerni narednih HRZ-a Mladen Bačko, divan je osjećaj.

“Osjećaj je predivan, srce je ogromno kao cijeli svijet i sad smo tu da budemo sretni i ponosni na te dane i da ih pamtimo do kraja naših života i života onih koji ostaju iza nas. Ja sam dida, imam unuke i na njih moramo to prenijeti, da oni to pamte i budu ponosni”, istaknuo je stožerni narednik HRZ-a Mladen Bačko.

Položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod spomen obilježja za 242 poginulih i dvoje nestalih hrvatskih branitelja. Središnja svečanost pratila se i iz podnožja Kninske tvrđave na stadionu NK Dinara. Prije 27 godina u oslobođeni Knin među prvima je ušao i Dalibor Škvarić, pripadnik 7. gardijske brigade PUMA.

“To su neopisivi osjećaji, ali danas su još veći. Tek danas smo svjesni te veličine. Tada sam bio u nekom drugom zanosu, ali tek poslije dok izučavate tu operaciju vidite da je to velika stvar”, rekao je Škvarić.

I legendarni pilot Ivan Selak prisjetio se početka operacije Oluja i Dana pobjede. “Napokon čast, ponos, hrabrost i snaga. Idemo vidjeti sa štitom ili doslovno na njemu”, naglasio je Selak.

“Mi smo pobjednici”

Umirovljeni general Josip Stojković s prvom gardijskom brigadom Tigrovi za operaciju Oluja prošao je 300 kilometara samo s jednim ciljem.

“Stalno smo u poziciji da se od nekoga branimo. Mi smo pobjednici i ne gledajmo na stavove i mišljenja poraženih. Uvijek onaj tko je poražen, kako u utakmici tako i bilo gdje, ima pravo da se ljuti. Mi smo pobjednici, odgajajmo tako i svoje mlade naraštaje”, poručio je Stojković.

Iako mnogih više nema, za nove generacije ostaju ponos i zahvalnost.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.