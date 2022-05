“Hrvatska obezvrjeđuje žene. Čak ni kućni ljubimci toliko ne pate”

Podijeli:







Izvor: Shutterstock / Ilustracija

Dr.sc. Branka Galić, osnivačica i voditeljica Katedre za sociologiju roda na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, govorila je o urušavanju prava žena u Hrvatskoj, s naglaskom na reproduktivna prava, u svjetlu činjenice da je ženama u Hrvatskoj praktički onemogućen pobačaj na zahtjev, pa i kada im je zbog rizične trudnoće ugrožen život.

Povodom strašnog iskustva trudnice Mirele Čavajde, kojoj su liječnici odbili izvršiti prekid trudnoće u 26. tjednu unatoč malformacijama ploda, kao i velikog odjeka tog slučaja u javnosti, prof. Galić odgovara na pitanje tportala treba li očekivati da će zakonodavci sada konačno reagirati.

“Zakonodavci su već davno trebali reagirati i donijeti zakon o pobačaju. Ustavni sud naveo je da novi zakon ne smije biti restriktivniji od postojećeg i da ga treba osuvremeniti u skladu s medicinskim dostignućima. Nažalost, ova situacija nije me ni najmanje iznenadila. Još od 90-ih godina, kada je Hrvatska postala samostalna država, ispod svih mogućih radara prolazi to da se zapravo intenzivno radi na otežavanju pristupa ženskim reproduktivnim pravima, a to uključuje pobačaj.

Usprkos tome što imamo liberalan zakon, on se sve više opstruira, sve je manje klinika koje obavljaju pobačaje, a sve više liječnika koji se pozivaju na priziv savjesti. Pobačaj je sve nedostupniji – čak i u ovakvim slučajevima malformacija, što je nekad bilo nezamislivo. U socijalizmu nije bilo moguće da žena s takvim rizikom trudnoće, kao što je ovaj slučaj u Zagrebu ili onaj prethodni iz Rijeke, ne dobije adekvatnu zdravstvenu skrb i da se netko tako poigrava životima žena”, navela je prof. Galić.

“Uzalud nama zakoni i priče o ravnopravnosti žena, o njihovim ne znam kakvim uspjesima, kada se slobodno dopušta da se njihovi životi ugrožavaju na ovaj način. Po meni je to pokazatelj koliko hrvatska država zapravo obezvrjeđuje žene. Čak bih rekla, što je dakle dovedeno do apsurda, da naši kućni ljubimci toliko ne pate. Kad se ženka psa ili mačke nađe u situaciji da joj trudnoća ugrožava život, ide se veterinaru koji spašava tu životinju. Istovremeno, žena koja je u rizičnoj trudnoći i ima malformirani plod u Hrvatskoj ne može dobiti zdravstvenu zaštitu – usprkos zakonu koji joj to omogućuje”, ističe prof. Galić.

