Izvor: Ivica Galovic/PIXSELL /ilustracija

Zbog visokih cijena energenata, dio hrvatskih građana okreće se pećima na pelet i drva. Provjerili smo ima li u Hrvatskoj navale na kamine, pelet i ogrjevno drvo te očekuje li se rast cijena ovih proizvoda zbog povećane potražnje.

Predsjednik HUP Udruge drvne i papirne industrije, dr. Ivić Pašalić, navodi da peleta, briketa i ogrijevnog drva ima dovoljno, no ističe da su “kod nas glavni energenti za grijanje fosilnog porijekla – plin i lož ulje.

Poskupjeli pelet i ogrjevno drvo

Ipak, primjećuje da je zbog skupih energenata nastala blaga panika na tržištu te da je povećana potražnja za proizvodima koji su alternativa plinu, a to je rezultiralo i povećanom cijenom.

“Zbog ukupnih okolnosti oko plina (dominantan energent u RH), nastala je blaga panika na tržištu, koja je rezultirala naglim porastom potražnje u ljetnim mjesecima, što prije nije bio slučaj. Navike kupaca u Hrvatskoj godinama su bile takve da se pelet kupovao pred zimu. Ta nagla promjena navika i želja da se osigura ogrijev za zimu dovela je do povećane potražnje. Zbog porasta svih ulaznih troškova (povećanje struje 10 puta u 15 mjeseci), te stanja na tržištu, došlo je do porasta cijene”, kazao je Ivić Pašalić za N1.

U odnosu na prošlu godinu, hrvatski građani u većoj mjeri traže i peći na drva.

“Primjetna je povećana potražnja za kaminima na pelet i pećima na drva. Sve te povećane potrebe naši proizvođači peleta, briketa i ogrjevnog drva mogu kvalitetno opskrbiti”, oktriva nam Ivić Pašalić.

“Nema zaliha peleta”

I tvornica peleta RST primijetila povećanu potražnju. Ističu da su poremećaji na tržištu nastali zbog raskinutih lanaca u opskrbi, problema kamionskog i brodskog prijevoza.

“Rezultat navedenog je smanjena ponuda peleta na glavnom tržištu, koja se dodatno produbila i u ovoj godini (rat u Ukrajini koji je utjecao na porast cijena drvne sirovine, električne energije, repromaterijala, goriva, rezervnih dijelova, itd., kao i zabrana uvoza dobara iz Rusije i Bjelorusije, te zabrana izvoza peleta iz Srbije i BiH)”, kažu nam iz RST-a.

Što se tiče situacije u skladištu, RST proda odmah sve što i proizvede. “Nemamo zalihe peleta na skladištu.”

Cijela situacija je dovela do drastičnog poskupljenja peleta.

“U zadnjih godinu dana peleti su poskupjeli gotovo za duplo.”

Razlozi za višu cijenu leže u poskupljenju drvne sirovine, električne energije, goriva i usluga dobavljača. Financijski direktor RST-a Goran Petranović navodi da zbog povećane potražnje za peletima nisu u mogućnosti zaprimiti svaku narudžbu, ali da će stari i vjerni kupci imati peleta i ubuduće.

Da je povećana potražnja za kaminima i pećima na drva, potvrđuju nam i iz Svijeta kamina.

“U posljednjih nekoliko mjeseci zabilježena je povećana potražanja za našim proizvodima u odnosu na prošlu godinu. Posebno se to odnosi na kamine i peći na drva. Po pitanju cijena teško je prognozirati daljnji rast, s obzirom da ovisi o rastu cijena sirovina te dobavljaču – no usporedbe radi dobavljači su u zadnjih godinu dana dizali cijene 3-4 puta, dok bi prethodnih godina korekcije cijene bile 1-2 puta unutar godinu, godinu i pol. Slijedom povećane potražnje diljem EU rokovi isporuke su se također znatno produljili”, rekla je za N1 prodajna predstavnica Bojana Krunić.

Koliko je porasla potražnja?

Bauhaus navodi da je potražnja za pećima na pelete porasla za 124% u odnosu na prošlu godinu, a za pećima na drvo za 70%.

Općenito je zabilježen i porast potražnje za peletima i to za 139% u odnosu na prošlu godinu. Potražnja za ogrjevnim drvom porasla je za 175%, kažu nam iz Bauhausa.

VEZANE VIJESTI Isplati li vam se uopće grijati na klimu i koliko to košta? Građani sve teže dolaze do peleta, cijene skaču u nebesa, a zaliha nema

“U daljnjem periodu možemo reći da očekujemo porast cijena peleta i ogrjevnog drva. S obzirom na trenutnu situaciju na tržištu i činjenicu da nam dobavljači ne mogu garantirati cijene proizvoda dugoročno, te u zadnji tren budemo obaviješteni o promjenama cijena, u ovom trenutku još uvijek ne raspolažemo s konkretnim podacima koliki će biti postotak povećanja”, objasnili su nam iz Bauhausa.

Zabrana izvoza?

Neke su se zemlje zbog ovakvih poremećaja na tržištu odlučile na radikalne poteze. Susjedna BiH je, primjerice, još ljetos donijela odluku o privremenoj zabrani izvoza ogrjevnog drveta i peleta. Ivić Pašalić smatra da nema potrebe da Hrvatska krene tim putem.

“Mislimo da takve potrebe nema, jer svih količina ogrijeva ima sasvim dovoljno, za sve domaće potrebe”, navodi Ivić Pašalić.

“Svi trebaju preuzeti dio odgovornosti”

Tvornica peleta RST navodi da cijela ova situacija zahtjeva uključenost svih dionika u rješavanje ove energetske krize.

“Povećana potražnja peleta na hrvatskom tržištu rezultat je globalnih poremećaja čiji se efekt negativno multiplicira na sve aspekte naših života, no kada razgovaramo o energetskoj tranziciji zemlje (što bi primjerice masovni prelazak građanstva na pelet u svakom slučaju bio), tj. zamjena sustava grijanja na kruta goriva na energetski obnovljive izvore (pelete), svi dionici u lancu bi trebali preuzeti svoj dio odgovornosti, počevši od Vlade RH koja kreira državne politike i donosi strateške odluke (što energetska tranzicija svakako jest), do Ministarstva poljoprivrede koje propisuje akcijske planove i donosi pravilnike, te Hrvatskih šuma (koje gospodare sa preko 80% šumskog područja u RH) koje operativno provode navedene politike, pa onda i do samih proizvođača i trgovaca na kraju lanca”, zaključuje RST.