Izvor: Photo by Dženis Hasanica on Unsplash

Josip Juratović, poslanik SPD-a (Njemačke socijaldemokratske stranke) u Bundestagu, u N1 Studiju uživo govorio je o stanju u kakvom se danas nalazi politika u Bosni i Hercegovini, kao i odnosu hrvatske politike prema toj zemlji.

Na početku je kazao kako dobro prati razvoj regije, kao i Hrvatske, te da mu je drago da se Hrvatska i privredno i društveno dalje razvija.

“Ima političkih uspona i padova, ali dobro je, na primjer, što ćemo ući u schengen, eurozonu… Te stvari pokazuju ogroman napredak naspram cijele regije”, rekao je Juratović.

Schmidt je razapet jer radi svoj posao

U regiji ne vidite napredak kao u Hrvatskoj, prije svega u Bosni i Hercegovini?

“U rezoluciji o budućnosti Bosne i Hercegovine se pravi razlika među etnicitetima, koji su rak rana te zemlje. Paradoks je da je Christian Schmidt, čovjek koji je konačno počeo raditi posao koji mu je određen, sada razapet i to zbog jedne od 17 točaka – i to samo točaka koje je stavio na dnevni red.

Pritom mislim na cenzus od tri posto. Loša je situacija i slika političkih struktura. Političkim strukturama je uoči izbora uspjelo kroz nacionalizme i obmanu i kroz status kvo zaštite svoje pozicije”, rekao je Josip Juratović.

Schmidt nije ustuknuo ni pred čim, istaknuo je.

“U pitanju je jedan non paper, nema ni potpisa, no on je postojao, a na njemu je bilo 17 točaka. Mediji su bez kontrole toga o čemu se zapravo radi – to je samo bio nacrt za raspravu sa strankama i civilnim društvom – objavili sve. S civilnim društvom je dogovoreno da se strankama da vremena da riješe probleme, stvari s kojima se ne slažu”, rekao je Juratović.

Već se zna da su na idućim izborima pobjednici ista trojica

Povodom rezolucije, političari su pozvali, kaže on, narod na ulicu, jer su ih uvjerili da oni tamo brane državu, a već se zna da su na idućim izborima pobjednici trojica – Izetbegović, Čović i Dodik.

“Oni rade jedan drugome na ruku, neovisno o tezi kojom se bave. U dogovoru su i neovisno o razmiricama između Čovića i Izetbegovića, oni se pomažu. Ako jedan padne, nemaju više platformu za omamljivanje naroda. Sva trojica se prezentiraju kao da štite narod i BiH i da su u poziciji kao da su oni jedini koji štite.

Nisu jednaki, imaju drugačiju retoriku, predstavljaju drugačiju sliku, ali je tragedija što u toj priči dalje se boriti za za sebe. Njih trojica iza kulisa surađuju, a prema van plaše da će ona druga strana uništiti BiH. To je zločin – akademike, intelektualce prisiljavaju da se ne mogu artikulirati protiv svojih nacionalista. Klima koja se sada stvorila prisiljava sve da se moraju držati u svojim taborima, jer će biti proglašeni veleizdajnicima”, rekao je Josip Juratović.

Političari daju izjave ne razmišljajući da ugrožavaju tuđe živote

Kazao je kako secesije koji zagovara Dodik, te separatizma koji spominje Čović – neće biti.

“Čović zna da trećeg entiteta neće biti. Spinovi se stvaraju uoči izborne kampanje, a problem je što su tenzije otišle toliko daleko da su manjine ugrožene – odnosno Hrvati u mjestima gdje nisu većina, Bošnjaci u mjestima u kojima nisu većina…

Političari daju izjave ne razmišljajući da ugrožavaju tuđe živote. Tako i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović uopće nije svjestan što radi”, kazao je Juratović.

Nacionalizam u BiH ima ime i prezime

Kazao je kako je u Bundestagu želio naglasiti da je oko BiH rezolucije najveći problem nacionalizam iza kojeg su kriminal i korupcija.

“Nacionalizam ima ime i prezime – to su imena i prezimena njihovih vođa. Bošnjački nacionalizam je manjina, ali stvara klimu kao da su svi Bošnjaci nacionalisti.

Cjelovita BiH može opstati ako najbrojniji narod nauči iz povijesti da Srbi nisu kao najbrojniji narod imali senzibiliteta prema manjim narodima – zbog čega se raspala Jugoslavija.

Najmanji narod koliko god bio secesionistički nastrojen mora pridobiti umjerene, jer samo umjereni mogu graditi budućnost BiH”, rekao je Juratović.

Vjerodostojno bi bilo pregovarati sa Sarajevom, a ne stalno ići u Mostar

Najveći problem Hrvatske je vanjska politika, kazao je.

“Postoji ona službena, koju zastupa Vlada, te vanjska politika predsjednika, koji čim dobije malo prostora izbaci nacionalističku, rasističku izjavu, što me stavlja u poziciju da ne mogu štititi interes interes BiH, niti Hrvata u BiH.

Važno je da Hrvatska da sve od sebe da pomogne da se izgradi BiH u normalnu demokratsku zemlju, na principima na kojima funkcionira EU. Pametno i vjerodostojno bi bilo pregovarati sa Sarajevom, a ne stalno ići u Mostar. Hrvatska treba štititi građane Hrvatske i uzeti u obzir da građani i Hrvati koji nisu građani žive u sredinama u kojima su manjine. Treba živjeti u srednjoj Bosni, Republici Srpskoj… Ako su zainteresirani za zaštitu Hrvata, moraju uzimati u obzir te ljude, a njih mogu zaštititi samo umjereni Srbi u Banja Luci i umjereni Bošnjaci u Zenici”, kazao je Juratović.

Svi nacionalistički ciljevi samo su paravan za kriminal i korupciju

Smatra da bi Hrvatska trebala dati jak signal da žele BiH pomoći u cjelokupnoj teritoritji i cijelom njihovom stanovništvu.

“2013. godine smo ušli donekle nepripremljeni u EU, kako bismo bili svjetionik svim zemljama u regiji, da bismo im bili most, a ne da bismo štitili partikularne interese. Svi nacionalistički ciljevi samo su paravan za kriminal i korupciju, koji su prošireni cijelim Balkanom.

Razgovori o društvenopolitičkoj budućnosti BiH trebaju se voditi u Sarajevu, a oni se stalno šeću po Mostaru. Mostar i ta regija – tamo živi samo dvije trećine Hrvata u BiH. Ako žele pokazati da nisu nacionalistički nastrojeni, moraju razgovarati s legitimnim strukturama u BiH. Postoje institucije s kojima nitko ne pregovara. One ne igraju ulogu, razgovara se s trojicom poglavica”, rekao je Juratović.

Sve se, kaže, svodi na to da razovaramo s ljudima koji nisu instutucionalno potvrđeni da mogu razgovarati o budućnosti BiH.

Društvo BiH se ne sastoji od trojice poglavica

“Komšić, Čović, Izetbegović i Dodik nisu institucije nego šefovi stranaka. Službene institucije su Vlada, Ministarstva, stručni timovi, civilna društva… Niz organizacija u strukturi BiH koje nitko ništa ne pita.

Christian Schmidt nije razgovarao s šefovima stranaka. Pozvao je akademike, civilno društvo, s njima je razgovarao i tek potom je objavio što će učiniti. Društvo BiH se ne sastoji od trojice poglavica, članova predsjedništva. Stalno razgovaramo sa sporednim ljudima, koji samo rade na tome da zaštite svoj interes, a koji će završiti pred sudom za kriminal i korupciju”, rekao je Jopsip Juratović.

Netko mora ograničiti Milanovića, jer nas sramoti

Kazao je kako Zorana Milanovića dugo zna i dugo posmatra.

“Kako objasniti nekoga, da ne budem nepravedan i nekorektan… Ne znam kako on donosi odluke, ne znam sluša li ičije savjete. Daje mu se previše medijskog prostora za gluposti. Neke stvari treba – ne želim cenzuru, ali treba razgraničiti što ima srž, jer je on očito izgubio kompas. Ne znam je li mu glavna politika samo se prepucavati s Plenkovićem, Milanović zabavlja ulicu, kafiće, a Plenković ima stil s kojim se bar možemo pojaviti na svjetskoj platformi”, kazao je Juratović i dodao kako je to neki put kokošinjac, a ne politika.

“Nisam legitiman zastupnik hrvatskog nego njemačkog naroda, ali on provodi štetu – on je štetočina hrvatske politike. Naravno da će reagirati na ovo, jer sam po njemu ja bedak iz Koprivnice. No netko u ovoj zemlji mora razmsliti o tome kako ga ograničiti da nam ne stvara sramotu. Najvažnije je da skloni prste od regije, jer samo stvara štetu”, kazao je.

Što se tiče SDP-a, što se bolje distanciraju od Milanovića, to će biti bolje po njih, dodao je.

“SDP ima mnogo kvalitetnije ljude u svojim redovima da bi se ponašali da je Milanović jedini eksponat socijaldemokracije. Milanović socijaldemokraciji samo čini štetu”, kazao je.

Bilo bi kulturnije da Hrvatska prestane biti u ropstvu Čovića

Andrej Plenković je netko tko zna kako funkcionira Europa i na diplomatski način radi u interesu Hrvatske na europskom planu, smatra Juratović.

“Što se regije tiče, malo je kulturnije zamotao od Milanovića, ali kulturnije bilo da Hrvatska prestane biti u ropstvu Čovića. On je zlo za Hrvate u BiH, on na kulturan način vodi politiku, ali mislim da je bitno da se distanciramo od njegove politike i da Hrvatska krene što prije s novom politikom prema BiH. Hrvatskoj je stvarno dosta Čovića”, zaključio je Josip Juratović.

