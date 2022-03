Hrelja: Smijenjeni ministar je smijenjeni ministar!

Podijeli:







Izvor: N1

Saborski zastupnik HSU-a, Silvano Hrelja, gostovao je u N1 studiju uživo.

Hrelja je najavio isplatu energetskog dodatka umirovljenicima od 400 do 1.200 kuna krajem travnja. Kaže da će im to pomoći, iako je to 85 posto i da je pravedna mjera jer nema imovinskog i prihodovnog cenzusa.

Daje podršku premijeru Andreju Plenkoviću za rekonstrukciju Vlade i pretpostavlja da će iz nje otići namanje trojica ministara – Boris MIlošević, Tomislav Ćorić i Josip Aladrović. Kaže da je s Aladrovićem dobro surađivao, ali ne vjeruje u njegov povratak u politiku jer je, kako kaže, smijeneni ministar – smijenjeni ministar.

