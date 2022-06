Hrelja: Male mirovine su proizvod malih uplata doprinosa u prošlosti

Podijeli:







Izvor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Silvano Hrelja, saborski zastupnik Hrvatske stranke umirovljenika rekao je kako je teško reći hoće li nove promjene Vlade umirovljenicima donijeti socijalnu sigurnost.

Od iduće godine mirovine će rasti od 250 do 500 kuna. Najveća promjena ove “mini-reforme” je to što će korisnici obiteljskih mirovina, koje rastu za deset posto, moći zadržati svoju mirovinu i koristiti dio mirovine preminulog partnera. Najavljeno je i povećanje minimalne mirovine za jedan i pol posto u idućoj godini i isto toliko godinu poslije. Novo usklađivanje mirovina s europskom praksom državni će proračun stajati oko 4 milijarde 400 milijuna kuna do 2025.

“Ovo je nešto što će se ugraditi u osnovicu njihovih mirovina i bit će usklađivano dva puta godišnje, kao što slijedi putem zakona o mirovinskom osiguranju”, rekao je Hrelja i dodao kako je to siguran doprinos njihovoj socijalnoj sigurnosti.

Govori kako će bez indeksacija mirovina od prvog siječnja mirovine biti oko milijardu i sto milijuna kuna.

“Mi smo načelno politički dogovorili suradnju s Vladom RH na milijardu, ne znajući što će se događati u ovih godinu dana. To je ispoštovano uz nešto više”, rekao je.

Minimalne mirovine bit će povećane za jedan i pol posto. Kako Hrelja kaže, to su mirovine koje nemaju dovoljno uplaćenog doprinosa za staž.

Što se tiče usklađivanja plaća s mirovinama, Hrelja je rekao kako mi imamo jednu od najboljih formula u EU. Govori kako je svaki pomak dobar, ali da se radi o političkim odlukama i mogućnostima proračuna.

“Male mirovine su proizvod malih uplata doprinosa u prošlosti”, zaključuje Hrelja za HRT.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.