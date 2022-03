Hrebak za N1: Mi predlažemo osvježenje u Vladi

Podijeli:







Izvor: Ivan Hrstić/N1

HSLS kao koalicijski partner od HDZ-a i predsjednika vlade Andreja Plenkovića traže rekonstrukciju vlade.

Doduše, na Središnjem vijeću stranke u Samoboru zamotali su to u diplomatski celofan, u pokušaju da premijer to ne doživi kao pritisak, već tek kao konstruktivni prijedlog, vjerojatno kako im ne bi zamjerio kao što im je zamjerio kad su sudjelovali u rušenju prijedloga da novi ministar graditeljstva bude Stjepan Čuraj iz konkurentskog HNS-a.

“Mi predlažemo osvježenje u Vladi, to je stav HSLS-a. Mi ne uvjetujemo, mi ne ucjenjujemo, kada smatramo da su ključni trenuci za državu, za sigurnost i opstanak vladajuće većine, uvijek dajemo određeni konstruktivni prijedlog, i u tom vidu, dakle, mi predlažemo premijeru da on odluči kada, u koje vrijeme, na koji način će napraviti nužna osvježenja, ali definitivno nužna osvježenja su potrebna”, rekao je predsjednik HSLS-a Dario Hrebak za N1.

Hrebak i HSLS nemaju namjeru ulazizi u to koliko ministara treba promijeniti, koji su to ministri niti tko na njihovo mjesto treba doći, no smatraju da je na pola mandata uz negativnu percepciju u javnosti dijela ministara – krajnji trenutak za značajnije osvježenje. sastava vlade.

