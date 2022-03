Hrebak o rekonstrukciji: Vjerujem u premijerov zdrav razum

Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak gostovao je u N1 Studiju uživo te je komentirao mjere za ublažavanje udara poskupljenja na građane i rekonstrukciju Vlade.

Rekao je da baš nije istina da je “vuk pojeo magare” što se tiče Vladinih mjera:

“Značit će jako puno, 5 milijardi kuna je na stolu, to nije malo. Nisu to samo kozmetičke mjere. Sigurno ovo što kažete, što se tiče PDV-a da će to biti pojedeno, ali hajdemo reći da ćemo ipak malo gledati na tu situaciju cijelu oko Ukrajine i Rusije da se neki kraj nazire. Mislim da će dugoročno doći do stabilizacije. Nije normalno da struja i plin odu 4 puta gore, negdje to mora stati.

Vidimo i da gorivo pada. Međutim ovo je jedna poruka da će država stati iza građana i iza gospodasrtva. Nema te države koja neće osjetiti negativne posljedice ovih poskupljenja. Tih 5 milijardi kuna će vrijediti do kraja ove godine. Bitno je da moramo gledati dugoročniju perspektivu, a to je jesenje grijanje”.

U nastavku dodaje:

“Struja će poskupjeti 4 puta, to će biti velik udar za gradove, za manje općine koje nisu vezanje s HEP-om, taj dio će biti problem i za škole, bolnice, vrtiće i taj dio će na sebe morati preuzeti lokalne samouprave. Mi smo sad u jednoj malo boljoj situaciji jer je sezona grijanja praktički završila, ali moramo već sad razmišljati što će biti za 6,7 mjeseci”.

Ipak, kaže kako HEP ne može sve preuzeti na sebe te da je problem što smo imali sušnu godinu. “Moramo se više okrenuti obnovljivim izvorima energije. Trebamo poticati građane na investiranje u solarne panele na svojim kućama i da ih se oslobodi PDV-a kada to rade”, kaže.

“Mi smo sad kao partneri to otvorili kao temu i svjesni smo sitacije. HEP je kompetnu Sisačko-moslavačku županiju pokrio strujom nakon potresa i tamo se izložio, ali ne možemo sve od HEP-a. Država će tu morati pronaći rješene. Ja vidim da država ovdje pomogne, ondje pomogne, ali do koje granice ćemo moći? Ne može država sve.

Ja se najviše bojim da će ljudi početi dolaziti na burzu. Moramo napraviti potez, koji smo napravili vezano i uz covid. Govorili su nam da smo se prezadužili. Mi smo se vrlo brzo vratili na istu razinu 2019. Očekujem da ćemo sada napraviti sličan potez”, rekao je.

“Rekonstrukcija je mudar potez premijera”

Komentirao je i rekonstrukciju:

“Izbori nikom ne odgovaraju, a ponajmanje Hrvatskoj. Osobno sam u parlament ušao preferencijalnim glasovima za razliku od mnogih mojih kolega. Interes Hrvatske je da završimo ovu priču, sa osvježenom Vladom i mislim da je to mudar potez premijera. Treba ga pustiti da sam odluči koji će to biti novi tim, koji ljudi će biti zamijenjeni. Ja nemam tu širu sliku kao on, dobit će od HSLS-a podršku.

Ja mislim da si on više ne može priuštiti taj luksuz da odabere netkog tko nema nikakvog iskustva i nekog za koga zna da ga partneri neće podržati. Ja vjerujem u premijerov zdrav razum i on će sigurno napraviti najbolje što je jer ovisi i njemu, nije svejedno s kime će sljedeće dvije godine graditi priču. HDZ mora razmišljati s kime će na izbore za dvije godine”, veli i dodaje:

“Uopće mi ne pada na pmaet da licitiram. Smatram da je jako bitno da pustimo na premijera da odluči kako će osvježiti svoju Vladu. Da me pitate za stav HSLS-a, on je da bi bilo najbolje da se smanji broj ministarstava. Što god da se dogodi mi ćemo priču podržati. Mislim da će to biti četiri čovjeka. O tome treba odlučiti onaj tko je dobio najveći legitimitet”.

