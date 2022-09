Hrebak: Dvojezičnost u Vukovaru mora nestati, pustite ljude da žive

Podijeli:







Gradonačelnik Bjelovara i član vladajuće koalicije Dario Hrebak u N1 Studiju uživo govorio je o popisu stanovništva, kako doskočiti poraznim brojkama i spasiti gospodarstvo, no i o uhićenjima u INA-i i situaciji s opskrbom plinom.

“Mi pričamo o Vukovaru što smatram da predstavlja emotivni trenutak, no moramo se posvetiti popisu stanovništva jer imamo ogroman pad broja stanovnika”, rekao je te dodao da nije dobro gledati popis stanovništva samo iz prizme Vukovara.

VEZANE VIJESTI “Ovo je dokaz da je netko na prošlom popisu prikazao lažne podatke u Vukovaru” Što Milorad Pupovac kaže na podatke popisa stanovništva u Vukovaru?

Hrebak kaže da je zabrinut za depopulaciju i odlazak mladih iz zemlje.

“Da sam ja gradonačelnik Vukovara, na situaciju bih gledao uključivo jer život se mora nastaviti neovisno o zakonu. Legalist jesam, poštujem zakon, kolega Penava će sigurno napraviti ono što mu je zakonski moguće. I sam sam gradonačenik grada u kojem žive brojne manjine. Pustite ljude da žive”, rekao je.

Napominje da je Vukovar je poseban grad, grad pijeteta i grad žrtve, no potrebno je trezvene glave gledati kako dalje.

Hrebak kaže da je zakon tu jasan, dvojezičnost mora nestati. No, ona može nestati ljudski, civilizirano, no može se, kaže, dignuti i politička zbog koje Vukovarci neće moći nastaviti normalan život.

“To jednom mora stati”

“Osobno bih volio vidjeti kako će Vukovar osnažiti, a ne se stalno dijeliti. To jednom mora stati. Mislim da je to osnovna poruka koja mora izaći iz ovoga”, rekao je te poručio da je broj katolika pitanje za katoličku crkvu, oni moraju iščitati poruke iz toga,no sve je to bilo očekivano.

VEZANE VIJESTI Teologinja o padu broja katolika: I previše nas je s obzirom na stanje u društvu Vukovarci o popisu: “Što me briga kako će tko govoriti, daj mi djetetu posao!”

“Meni nije važna boja kože, rasa, spol, vjera, meni je žao onih ljudi koji su umrli ili otišli iz zemlje. Nedostajat će nam radnih mjesta, morat će se nešto napraviti po tom pitanju”, kaže.

Gradonačelnik Bjelovara napominje da je vlast učinila sve kako bi grad dobio pozitivan trend rasta stanovništva, a smanjene su i cijene vrtića. “Što vam znači dati 20 tisuća kuna za rođeno dijete. To je jednokratna mjera, to nije rješenje, to nisu demokratske mjere”, kaže te dodaje: “Konkretne demokratske mjere su vrtići, cijenu smo spustili sa 750 kuna na 400 kuna, a druga stvar je gospodarstvo, roditelji moraju imati dobre plaće pa će se onda moći odlučiti na više djece.”

Navodi da se treba smanjiti trend da mladi ljudi imaju sve kasnije djecu, treba uvesti mogućnost da se što prije zaposle, smanjiti poreze i povećati sdtandard života u gradovima.

“Kad imate sina koji je do 35 godina u roditeljskom stanu, onda kasnimo s demografijom. Mi se možemo zavaravati i davati poticaje i subvencije ali to nije najvažnije”, kaže.

Navodi da je Bjelovar najveći grad u Hrvatskoj bez poreza. “Mi godišnje izgradimo 200 stanova, ukinut je porez na potrošnju, snižena komunalna naknada, dolaze investicije. Ne možemo demokratski obnoviti Hrvatsku u 18 godina, u vrijeme kada rođeno dijete može doći na tržište rada”, rekao je.

Spominje da su mala mjesta izgubila stanovništvo ali nisu primjerice izgubile škole, te kaže da je potrebna centralizacija sustava jer je manji broj ljudi nastavio korisiti isti broj usluga.

No, smatra da je neki napredak u ovih 30 godina ipak napravljen.

Komentirao je i uhićenje članova uprave INA-e

“Mene je kod hapšenja članova HDZ-a najviše strah činjenice da još mnogo ljudi nije uhićeno. Moramo poslati jasnu poruku da ljudi ulaze na političke platforme da bi mogli krasti. Ovo je dokaz da se pravosuđe otvorilo, nisam baš bio balavac kad su bila uhićenja za vrijeme Sanadera pa mislim da je sad situacija bolja”, rekao je te naveo da ga nije strah onoga što vidi, nego ne vidi.

“Spreman sam i dalje podržavati Andreja Plenkovića. Sa strankom želimo izaći na europske izbore. To su prvi izbori koji će se održati u Hrvatskoj, a HSLS će možda izaći u kombinaciji s nekom liberalnom platformom. Vrijeme je da liberali počnu surađivati u Hrvatskoj. Previše nas je da bismo išli razbijeni na eurospke izbore”, kaže.

Navodi da njegova agenda nije protiv HDZ-a ili SDP-a nego da Hrvatska ide u smjeru građanske opcije. “Mi u svojem slučaju podržavamo Plenkovića. Imamo li alternativu?

Mislite li da bi bila stabilno da Grmoja i Petrov drže leđa Peđi Grbinu? To nije alternativa”, zaključuje.

Kad je riječ o plinu, navodi da Hrvatska trenutno grebe po vreći koja nema dno.

“Ako situacija ostane ovakva, svi gradovi i općine idu u bankrot. Vlada nema plan B i ne smije ga imati. Što je s petrokemijom pekarama, kaksarama? Kako to održati bez dogovorne zajedničke politike u Europskoj uniji? Treba jasno reći da je problem puno veći nego što mi mislimo. Najlakše je zatvorit radna mjesta. No, mislim da smo u boljoj poziciji s plinom od jedne Njemačke ili Francuske.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.