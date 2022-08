Hrana u susjedstvu jeftinija nego u Hrvatskoj, a Vlada se bavi samo energentima

Podijeli:







Izvor: N1

Donosimo jutarnju analizu našeg Elvira Mešanovića.

Vlada još uvijek nema plan, na prvoj sjednici nakon godišnjih odmora nije bilo ništa oko plana mjera za jesen, odnosno za energente i pomoć građanima, nego se najavilo da će se plan mjera donijeti kroz idućih nekoliko tjedana. Nakon kritika da je Vlada na godišnjem odmoru, dok druge države ozbiljno rade na planu mjera, Andrej Plenković je najavio tri sjednice Vlade.

Prva je telefonska oko cijena nafte na tržištu, a cijena goriva se ne bi trebala značajnije mijenjati. U srijedu će biti tematska sjednica, oko uvođenja eura, dijeli nas nešto manje od 4 mjeseca do ulaska u europodručje, bit će 60-ak uredbi zakona i prijedloga zakona. Nakon toga je redovna sjednica Vlade u četvrtak, a ni tada se ne očekuje da će se predstaviti novi plan mjera.

Razmišlja se u nekoliko smjerova, jedan od njih je da se smanji porez na električnu energiju, kao što je ranije bilo s plinom. Tada se smanjio i PDV na hranu, ali to se nije previše odrazilo na krajnje cijene. Vidimo da je hrana jeftinija u susjednim zemljama, a Vlada se više ne bavi njom, samo energentima. Ministar Marko Primorac je rekao da bi se mogao uvesti porez na ekstra profite, i zapravo zaprijetio trgovcima da bi se to moglo dogoditi ako budu lovili u mutnom i to pokušavali napraviti kako bi se obogatili na krizi. Razmišlja se i o imovinskom cenzusu, da on bude veći i da obuhvati više ljudi koji bi primali tu naknadu.

Zbog mogućih poskupljenja najesen javili su se čelnici lokalnih uprava i samouprava, reagirali su gradonačelnici Zagreba i Splita, koji predlažu da se udruže i nastupe prema Vladi, da vide kako će Vlada pomoći lokalnim samoupravama, jer, kaže Tomašević, ne može dozvoliti da mu u jednom trenutku ZET ode u bankrot. Vlada bi trebala donijeti određeni set mjera, gradonačelnici traže sastanak s premijerom, a dosad im još nije odgovoreno.

